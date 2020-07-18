Самописці зі збитого літака МАУ прибули до Франції - ЗМІ

Бортові самописці зі збитого під Тегераном літака Boeing авіакомпанії МАУ прибули до Франції, повідомила суботу, 18 липня, агенція AFP з посиланням на джерело у французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA). Як повідомляється, чорні скриньки нададуть експертам для огляду та розшифрування 20 липня. Їх вивчатиме міжнародна команда з 20 фахівців.

Раніше помічник глави міністерства закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що чорні скриньки були відправлені до Парижа.

Boeing 737-800 МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто перебували на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно" - літак був прийнятий за ворожу ціль.

Літак був збитий невдовзі після зльоту в Тегерані, коли протиповітряна оборона Ірану перебувала в стані підвищеної боєготовності. За кілька годин до цього іранські військові завдали ракетного удару по американській базі в Іраку після того, як військові США вбили в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.

Пізніше іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

Раніше іранська влада неодноразово відмовлялась передавати іншій країні бортові самописці зі збитого українського літака, а також переносила дати їхньої передачі.