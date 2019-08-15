 Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам з судна Open Arms зійти на берег | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2019

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Новини

Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам з судна Open Arms зійти на берег

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам, які перебували на судні Open Arms, зійти на берег. Понад сотня інших врятованих мігрантів змушені й надалі чекати на судні вирішення своє долі.

Берегова охорона евакуює неповнолітніх з судна Open Arms

Берегова охорона евакуює неповнолітніх з судна Open Arms

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в суботу, 17 серпня, дозволив 27-ом неповнолітнім мігрантам, які перебували на рятувальному судні Open Arms, зійти на італійський берег. На острів Лампедуза їх доправила берегова охорона Італії. 

У листі до італійського прем'єр-міністра Джузеппе Конте Сальвіні зазначив, що дозволить "ймовірним" неповнолітнім залишити Open Arms, попри те, що діє "проти своєї волі", а лише через прохання голови уряду, повідомляє агентство dpa. Таким чином, він переклав відповідальність за цей дозвіл на плечі Конте, хоча формально вирішення усіх питань перетину кордону входить до компетенції глави МВС.

Сальвіні дав дозвіл лише для неповнолітніх без супроводу: 105 дорослих мігрантів та двоє дітей, які мають повнолітніх родичів на борту, продовжать чекати вирішення своєї подальшої долі в умовах, які  власник судна, іспанська благодійна організація Proactiva Open Arms, називає "непридатними". Деякі з мігрантів на борту були врятовані більш ніж два тижні тому. Засновник організації Оскар Кампс повідомляє про численні сварки та бійки на борту судна. "Від сьогодні ми не можемо бути відповідальними та гарантувати безпеку людей, які перебувають на борту", - написав він у соціальній мережі Facebook.

DW.COM

Попри дозвіл для неповнолітніх та евакуацію декількох мігрантів через стан здоров'я, Сальвіні й надалі забороняє судну увійти до італійського порту. Міністр у соціальній мережі Twitter написав, звертаючись до власників судна, що якби Open Arms одразу рушило до Іспанії, де базується благодійна організація, вони "б вже були вдома".

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте написав Сальвіні листа, в якому повідомив, що шість європейських країн, серед яких і Іспанія, заявили про свою готовність прийняти мігрантів з Open Arms.

14 серпня адміністративний суд у Римі дозволив судну Open Arms увійти в територіальні води Італії. Відповідне рішення суд ухвалив за позовом Proactiva Open Arms.

Сальвіні, відомий своєю ворожою до мігрантів та рятувальних організацій позицією, повідомив, що подаватиме апеляцію на рішення суду. На початку серпня Сальвіні видав наказ, що забороняв судну Open Arms заходити в італійські територіальні води. Міністр мотивував це рішення "захистом громадського порядку". Невиконання цього наказу загрожувало організації штрафом до 1 мільйона євро та конфіскацією судна, зазначає інформагенція AFP.

Урядова криза в Італії

Події навколо судна з мігрантами відбуваються та тлі урядової кризи в країні. Прем'єр Конте скористався приводом, закинувши Сальвіні нав'язливу увагу до питання міграції та спрощення цієї теми до формули "закритих гаваней". На думку прем'єра, глава МВС робить це з метою нарощування власної політичної підтримки. 

Політична криза в Італії загострилася минулого тижня. 9 серпня очолювана Сальвіні правопопулістська партія "Ліга", що входить до урядової коаліції, ініціювала голосування в парламенті щодо недовіри уряду Джузеппе Конте та виступила з вимогою дострокових виборів. Утім, Сенат Італії досі не визначився із датою голосування щодо цього питання. Очікується, що Конте зробить доповідь щодо урядової кризи під час наступної сесії Сенату 20 серпня, після чого й може відбутися відповідне голосування.

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