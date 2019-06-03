На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Садік Хан". Британський політик Садік Хан є членом Лейбористської партії.

Британський політик Садік Хан є бургомістром Лондона, починаючи від 7 травня 2016 року. Хан став першим лондонським мером, який сповідує іслам. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.