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Садік Хан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Садік Хан". Британський політик Садік Хан є членом Лейбористської партії.

Британський політик Садік Хан є бургомістром Лондона, починаючи від 7 травня 2016 року. Хан став першим лондонським мером, який сповідує іслам. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії

Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії 03.06.2019

Президент США Дональд Трамп прибув до Великобританії. Свій візит він розпочав з образ на адресу мера Лондона Садіка Хана.
Теракт у Лондоні: кілька поранених перебувають у критичному стані

Теракт у Лондоні: кілька поранених перебувають у критичному стані 04.06.2017

Кількість загиблих внаслідок нападу в Лондоні зросла до семи осіб. Теракт був скоєний за кілька днів до парламентських виборів. Провідні партії уже призупинили передвиборну кампанію.
У Великобританії після Brexit різко зросла кількість ксенофобських інцидентів

У Великобританії після Brexit різко зросла кількість ксенофобських інцидентів 28.06.2016

Кількість випадків прояву нетерпимості за національною, расовою або іншими ознаками збільшилась у Великобританії на 57 відсотків. Влада засуджує ці тенденції, а поліція посилює патрулювання.
Десятки тисяч лондонців закликають до незалежності від Великобританії

Десятки тисяч лондонців закликають до незалежності від Великобританії 24.06.2016

Лондон хоче залишитись у серці Європи, однак питання єдиної європейської валюти ще треба обговорювати, йдеться у тексті петиції, яку підписали десятки тисяч лондонців.
Новий мер Лондона закинув партії Кемерона використання стилю Трампа

Новий мер Лондона закинув партії Кемерона використання "стилю Трампа" 08.05.2016

На думку нового мера Лондона Садіка Хана, британські консерватори, яких очолює прем'єр Девід Кемерон, намагаються посіяти розбрат між різними релігійними громадами міста.
Мером Лондона обрали Садіка Хана

Мером Лондона обрали Садіка Хана 07.05.2016

На виборах мера Лондона лейборист Садік Хан здобув майже 57 відсотків голосів, консерватор Зак Голдсміт - понад 43 відсотка. Британська столиця вперше отримає мера-мусульманина з іммігрантським походженням.
На виборах мера Лондона перемагає Садік Хан

На виборах мера Лондона перемагає Садік Хан 06.05.2016

Садіка Хана офіційно ще не оголосили переможцем, однак конкуренти вже не можуть його випередити. Лідер лейбористів привітав соратника по партії.
Вибори в Лондоні: які настрої за шість тижнів до референдуму щодо Brexit (відео)

Вибори в Лондоні: які настрої за шість тижнів до референдуму щодо Brexit (відео) 05.05.2016

Вибори до місцевих і регіональних органів влади Сполученого Королівства покажуть рівень підтримки євроскептиків серед британців.

Вибори в Лондоні: які настрої за шість тижнів до референдуму щодо Brexit (05.05.2016) 05.05.2016

Вибори до місцевих і регіональних органів влади Сполученого Королівства покажуть рівень підтримки євроскептиків серед британців.
У Лондоні обирають мера: фаворитами є син іммігранта та нащадок мільярдера

У Лондоні обирають мера: фаворитами є син іммігранта та нащадок мільярдера 05.05.2016

Лондонці обирають мера. Фаворитами перегонів є лейборист, мусульманин Садік Хан та консерватор, екологічний активіст Зак Голдсміт. Оглядачі називають кампанію дуже брудною.