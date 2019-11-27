Садовому скасували заставу в мільйон гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заставу для мера Львова Андрія Садового та визначила запобіжним заходом особисте зобов'язання. Таке рішення було ухвалено на засіданні увечері в середу, 4 грудня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив головуючий суддя, колегія суддів постановила частково задовольнити апеляційну скаргу захисника, скасувати запобіжний захід у вигляді застави, а також "застосувати до підозрюваного Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання". Термін особистого зобов'язання - до 20 січня 2020 року. Садовому наказано з'являтися за викликом до слідчого, заборонено спілкуватися з певним колом свідків.

Водночас апеляційну скаргу прокурора залишили без задоволення. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили збільшити заставу до 50 мільйонів гривень, замість визначених судом мільйона і 56 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 21 листопада представники САП вручили Садовому повідомлення про підозру в зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. За даними прокуратури, понад 23,49 гектара земель було продано посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог законодавства за заниженою ціною як землі промисловості.

У прокуратурі також заявили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руській сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення. Чиновникам інкримінують злочин за статтями Кримінального кодексу щодо зловживання владою або службовим становищем.