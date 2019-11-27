Садовому скасували заставу в мільйон гривень

Запобіжним заходом для Андрія Садового визначили особисте зобов'язання. Прокурори просили збільшити заставу.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заставу для мера Львова Андрія Садового та визначила запобіжним заходом особисте зобов'язання. Таке рішення було ухвалено на засіданні увечері в середу, 4 грудня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".
Як зазначив головуючий суддя, колегія суддів постановила частково задовольнити апеляційну скаргу захисника, скасувати запобіжний захід у вигляді застави, а також "застосувати до підозрюваного Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання". Термін особистого зобов'язання - до 20 січня 2020 року. Садовому наказано з'являтися за викликом до слідчого, заборонено спілкуватися з певним колом свідків.
Водночас апеляційну скаргу прокурора залишили без задоволення. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили збільшити заставу до 50 мільйонів гривень, замість визначених судом мільйона і 56 тисяч гривень.
Як повідомлялося, 21 листопада представники САП вручили Садовому повідомлення про підозру в зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. За даними прокуратури, понад 23,49 гектара земель було продано посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог законодавства за заниженою ціною як землі промисловості.
У прокуратурі також заявили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руській сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення. Чиновникам інкримінують злочин за статтями Кримінального кодексу щодо зловживання владою або службовим становищем.
Суд вирішив відпустити мера Львова Андрія Садового, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, під заставу розміром понад один мільйон гривень. САП вимагала заставу за нього в 50 мільйонів гривень. (27.11.2019)
Відповідне рішення ухвалив з'їзд партії "Самопоміч". Оксана Сироїд заявила про підготовку партії до місцевих виборів. (19.10.2019)