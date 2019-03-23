Садовий попрощався з частиною народних депутатів "Самопомочі"

Міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив про те, що незабаром частина народних депутатів залишить парламентську фракцію "Самопомочі" і приєднається до інших політичних сил.

"Найближчим часом частина народних депутатів від "Самопомочі" залишить фракцію. Парламент доживає останні місяці, і політики визначаються зі своїм майбутнім і потенційними новими попутниками", - написав Садовий у вівторок, 9 квітня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Лідер "Самопомочі" очікує "непростого" внутрішнього перегрупування партії. "Ми йдемо в процес формування нового складу кандидатів, який відбудеться за принципом "відкритих списків". Далі підуть ті, для кого це справді справа життя", - заявив Садовий.

Львівський міський голова також заздалегідь подякував за співпрацю тим народним депутатам, котрі вирішать залишити фракцію, "якими б не були їхні мотиви", адже вони у складі "Самопомочі" "не зраджували виборців і принципи, робили те, що могли, хоча були у значній меншості".