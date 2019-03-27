 Савік Шустер знову вестиме ″Свободу слова″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

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Новини

Савік Шустер знову вестиме "Свободу слова"

Після тривалої перерви "Свобода слова Савіка Шустера" виходитиме з вересня на телеканалі "Україна". Телеведучий заявив, що радіє можливості бути причетним до змін в Україні.

Телеведучий Савік Шустер (архівне фото)

Телеведучий Савік Шустер (архівне фото)

З вересня цього року на телеканалі "Україна" стартує соціально-політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомив мовник у суботу, 27 липня. Програма виходитиме щоп'ятниці о 21:00 з 6 вересня.

"Я повертаюсь у нову Україну, країну, сповнену надії, і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться у нашій студії. Я радію тому, що буду причетний до змін, що відбуваються у країні", - зазначив Савік Шустер, йдеться у повідомленні телеканалу.

Журналіст Савік Шустер почав вести програму "Свобода слова" на телеканалі ICTV у 2005 році. За два роки проєкт "Свобода Савіка Шустера" перейшов на телеканал "Інтер". У 2008 програма "Шустер LIVE" виходила на ТРК "Україна", а з 2011 по 2013 рік - на телеканалі "Перший національний". Після цього програма виходила на каналі "Інтер".

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Ввечері у п'ятницю політичне ток-шоу "Шустер Live" знову не вийде в ефірі телеканалу 1+1. (25.09.2015)

21 лютого 2014 року вийшов випуск програми "Шустер LIVE" на 5 каналі. Навесні 2014 року Шустер повернувся на "Перший національний", однак восени того року програму зняли з ефіру. Згодом програма транслювалася на каналах "24" та "112 Україна". У вересні 2015 року програма виходила на каналі "1+1", але 18 вересня того року її було знято з ефіру.

Після цього Шустер працював на власному кабельному телеканалі "3S.tv". 25 квітня 2016 року Київський міський центр зайнятості анулював Шустеру, який є громадянином Канади, дозвіл на працевлаштування в Україні. Підставою став лист від Державної фіскальної служби (ДФС) про те, що стосовно "Савік Шустер Студії" здійснюється кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків. Ще в 2016 році суд скасував рішення центру зайнятості, а в червні 2019 року ДФС закрила справу проти Шустера через відсутність складу злочину. 

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