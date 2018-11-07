Савченко не піде в опозицію до Зеленського

Народна депутатка України Надія Савченко не бачить підстав для переходу в опозицію до Володимира Зеленського, котрий, за попередніми даними, перемагає на виборах президента України. Про це сама Савченко розповіла журналістам у вівторок, 23 квітня, в кулуарах Верховної Ради, куди вона повернулася після перебування в СІЗО.

"Я не ставатиму в опозицію. Мені достатньо було прочитати програму кандидата. Багато пунктів - це ті, про які я заявляла три роки тому, - сказала Савченко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". - Я побачила в програмі Зеленського те, що має бути. Вважаю, що це потрібно підтримати", - додала політик.

Водночас депутатка ВР зазначила, що готова бути опонентом у деяких дискусійних питаннях.

Надія Савченко прийшла до парламенту вперше з березня 2018 року, коли її взяли під варту. Журналістам вона повідомила, що працює над мовним законопроектом, який нині перебуває на розгляді парламенту. Вона планує й надалі працювати в парламенті та залишатися в політиці.

Нагадаємо, 16 квітня Броварський міський районний суд Києва звільнив з-під варти депутатку Верховної Ради Надію Савченко.

Більше року тому Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко. Їй інкримінували спробу вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, замах на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

Надія Савченко перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.