 Саакшвілі повертається в Україну - в Держприкордонслужбі не проти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

Саакшвілі повертається в Україну - в Держприкордонслужбі не проти

Міхеіл Саакашвілі підтвердив свій намір повернутися в Україну у середу - прикордонники кажуть, що він має на це право.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі (фото з архіву)

Екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі повернеться в Україну ввечері у середу, 29 травня, рейсом з Варшави. Цю інформацію DW підтвердили у прес-службі Саакашвілі.

Представники партії "Рух нових сил" екс-президента Грузії мають намір зустріти його в аеропорту "Бориспіль" - повідомлення із відповідним закликом опублікували на сторінці політичної сили у Facebook. "Друзі, однодумці та прихильники! Раді Вам повідомити, що вже завтра, 29 травня о 17:00 збираємося у Борисполі зустрічати Міхеіла Саакашвілі в Україні", - йдеться у повідомленні.

DW.COM

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) запевнили, що у прикордонників немає підстав не пустити грузинського екс-президента в країну, бо президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. "Громадянам України не може бути обмежено в'їзд на територію України за жодних обставин", - сказав керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко агентству "Інтерфакс-Україна", у вівторок, 28 травня. Ще 22 квітня у ДПСУ заявляли про відсутність у Саакашвілі законних підстав для в'їзду в Україну.

28 травня стало відомо, що Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. Відповідний указ було оприлюднено на сайті президента.

Раніше Саакашвілі неодноразово заявляв про свій намір повернутися до України в разі поразки Порошенка на президентських виборах, однак кожного разу відтерміновував дату свого повернення.

26 липня 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. 12 лютого 2018 року прикордонники видворили Саакашвілі, який перед цим прорвався через кордон України, у Польщу в рамках процедури реадмісії. 

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