 Саакашвілі остаточно відмовився від пропозиції Кличка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2019

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Новини

Саакашвілі остаточно відмовився від пропозиції Кличка

Віталій Кличко зробив "гідну пропозицію", однак ідеологія та принципи не дозволяють піти на цей союз, зазначив Саакашвілі. Його партія "Рух нових сил" не зможе взяти участь у виборах в Раду.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі

Екс-президент Грузії та колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі відмовився від пропозиціїмера Києва Віталія Кличка йти на парламентські вибори за списками партії "УДАР". Про це сам Саакашвілі оголосив під час прямої трансляції на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 7 червня.

"Незважаючи на те, що я вважаю, що Віталій Кличко зробив мені дуже гідну пропозицію, нам на цей союз йти не варто, тому що є у нас чітка ідеологія, чітке розуміння, у нас є чіткі принципи", - зазначив Саакашвілі.

Партія Саакашвілі не братиме участі у виборах

Колишній голова Одеської облдержадміністрації також зазначив, що повернувся в Україну не для того, щоб шукати посади або бути в політиці за будь-яку ціну, а щоб допомогти країні розвиватися і змінюватися на краще.

Раніше Саакашвілі також повідомив, що його партія "Рух нових сил" не зможе взяти участь у позачергових виборах до Верховної Ради, оскільки партію "зареєстрували на невідому людину", пише "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, що Саакашвілі повернувся в Україну наприкінці травня після того, як новий президент України Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

DW.COM

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