На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саад Харірі". Саад Харірі - ліванський мільярдер, політичний діяч.

Саад Харірі є прем'єр-міністром Лівану з 2016 року. Він є сином ліванського прем'єра Рафіка Харірі, на якого було вчинено смертельний замах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.