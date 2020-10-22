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Саад Харірі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саад Харірі". Саад Харірі - ліванський мільярдер, політичний діяч.

Саад Харірі є прем'єр-міністром Лівану з 2016 року. Він є сином ліванського прем'єра Рафіка Харірі, на якого було вчинено смертельний замах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи в країні

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи в країні 22.10.2020

Президент Лівану попросив колишнього прем'єра Саада Харірі знову очолити і сформувати новий уряд країни. Харірі пішов у відставку минулого року на тлі тривалих протестів у Лівані.
Прем'єр Лівану оголосив про відставку на тлі протестів

Прем'єр Лівану оголосив про відставку на тлі протестів 29.10.2019

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив про відставку у відповідь на тривалі протести у країні.

Уряд Лівану ухвалив пакет реформ на тлі масових протестів

Уряд Лівану ухвалив пакет реформ на тлі масових протестів 21.10.2019

Уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром країни Саадом Харірі. План, зокрема, передбачає скорочення зарплат міністрів та парламентарів.
Сотні тисяч ліванців вийшли на антиурядові акції протесту

Сотні тисяч ліванців вийшли на антиурядові акції протесту 20.10.2019

Масштабні акції протесту відбулися в столиці країни Бейруті та в інших містах. Тим часом в уряді пообіцяли заходи для покращення економічного стану країни.
У Лівані не вщухають масові антиурядові протести

У Лівані не вщухають масові антиурядові протести 18.10.2019

Учасники масових антиурядових акцій виступають проти корупції та запланованого урядом Лівану підвищення податків. У Бейруті відбулися сутички між мітингарями та поліцією.
У Лівані нарешті сформували уряд

У Лівані нарешті сформували уряд 31.01.2019

За дев'ять місяців після виборів у Лівані вдалося сформувати уряд. Три портфелі в новому уряді отримали представники "Хезболли", яку США та деякі інші країни визнали терористичною організацією.
На виборах у Лівані перемагає Хезболла

На виборах у Лівані перемагає "Хезболла" 07.05.2018

На перших за дев'ять років парламентських виборах у Лівані перемагає шиїтська партія "Хезболла". "Рух Майбутнього" прем'єр-міністра Саада Харірі також проходить в парламент.
Прем'єр Лівану Саад Харірі передумав йти у відставку

Прем'єр Лівану Саад Харірі передумав йти у відставку 05.12.2017

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив, що залишиться на своїй посаді. Уряд країни заявив про намір відмежуватися від війн та конфліктів в інших арабських державах.
Харірі проти, щоб Хезболла шкодила арабським братам Лівану

Харірі проти, щоб "Хезболла" шкодила арабським "братам" Лівану 25.11.2017

Прем'єр Лівану Саад Харірі заявив, що не сприйматиме позиції "Хезболли", які шкодитимуть іншим арабським країнам та їхній безпеці.

Прем'єр-міністр Лівану Харірі відклав свою відставку

Прем'єр-міністр Лівану Харірі відклав свою відставку 22.11.2017

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі на прохання президента Мішеля Ауна вирішив поки не подавати у відставку, щоб зберегти стабільність у країні.

Мандрівний прем'єр-міністр Лівану Харірі повернувся до Бейрута

Мандрівний прем'єр-міністр Лівану Харірі повернувся до Бейрута 22.11.2017

Після кількатижневої відсутності прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі повернувся до рідної країни і відвідав могилу свого батька.
Макрон провів зустріч з Харірі в Парижі

Макрон провів зустріч з Харірі в Парижі 18.11.2017

Після зустрічі з президентом Франції Саад Харірі заявив, що в середу буде в Бейруті та обговорить питання своєї відставки з посади прем'єра з президентом Лівану.
Прем'єр-міністр Лівану обіцяє повернутися на батьківщину 22 листопада

Прем'єр-міністр Лівану обіцяє повернутися на батьківщину 22 листопада 18.11.2017

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі прибув з візитом до Франції. Він також заявив, що повернеться на батьківщину 22 листопада, коли Ліван святкує день незалежності.
Саудівська Аравія відкликає посла з Німеччини для консультацій

Саудівська Аравія відкликає посла з Німеччини для консультацій 18.11.2017

Саудівську Аравію обурили застереження міністра закордонних справ ФРН Зіґмара Ґабріеля від "авантюризму" щодо Лівану. До Ґабріеля також звернувся і прем'єр Лівану Саад Харірі.
Харірі в суботу зустрінеться в Парижі з Макроном

Харірі в суботу зустрінеться в Парижі з Макроном 16.11.2017

Саад Харірі, котрий два тижні тому раптово оголосив про відставку з посади прм'єра Лівану, зустрінеться 18 листопада з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Про це повідомили в Єлисейському палаці.
Макрон запросив прем'єра Лівану Харірі до Парижа

Макрон запросив прем'єра Лівану Харірі до Парижа 15.11.2017

Еммануель Макрон запросив Саада Харірі прибути до Парижа, однак підкреслив, що це не є пропозицією політичного притулку. В Єлисейському палаці кажуть, що очікують Харірі найближчими днями.
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