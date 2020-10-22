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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саад Харірі". Саад Харірі - ліванський мільярдер, політичний діяч.
Саад Харірі є прем'єр-міністром Лівану з 2016 року. Він є сином ліванського прем'єра Рафіка Харірі, на якого було вчинено смертельний замах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.