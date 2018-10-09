 Рішення щодо томоса для України відклали - митрополит Австрійський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

Рішення щодо томоса для України відклали - митрополит Австрійський

Синод Вселенського патріархату ухвалить рішення щодо томоса для України, коли настане "відповідний час", заявив у Стамбулі митрополит Австрійський Арсеній.

Томос для України

Рішення про українську помісну церкву поки що не ухвалили

Митрополит Австрійський та екзарх Угорщини Арсеній (Кардамакіс) повідомив, що питання надання Українській православній церкві автокефалії поки що відкладене. За словами Кардамакіса, на засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести ухвалення рішення щодо надання томоса для України. Про це він заявив у Стамбулі у середу, 10 жовтня, у розмові з католицькою агенцією новин KNA в Стамбулі.

Рішення щодо томоса для України Вселенський патріархат Константинополя ухвалить лише тоді, коли настане "відповідний час", наголосив Арсеній у кулуарах  Синоду. Натякаючи на напругу в відносинах між Константинополем і Москвою щодо українського питання, він сказав: "Ми не воліли б створювати жодних нових проблем, однак з Божою допомогою будемо чинити так, щоб усе було мирно", - цитує KNA. Наступне засідання Синоду Вселенського патріархату відбудеться з 9 по 11 листопада. 

Водночас один із екзархів, котрі нещодавно були в Україні, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, заявив, що православні церкви в Україні готові об'єднатися. "Думаю, що церкви в Україні готові до об'єднання, готові вже протягом 27 років, якщо не кількох століть. Коли це може статися - важко сказати", - цитує архієпископа "Радіо Свобода".

Нагадаємо, напередодні в Стамбулі розпочався триденний Синод Вселенського патріархату. Як повідомлялося раніше, однією з тем обговорення на Синоді мало стати питання надання автокефалії українській церкві.

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Раніше в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Вони прибули до України 7 вересня.

Як заявляв предстоятель УПЦ КП Філарет, у разі рішення Вселенського патріархату про томос в Україні має бути скликаний Об'єднавчий Собор.

19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента країни Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

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