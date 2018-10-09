 Рішення Синоду щодо України: намір надати автокефалію і скасування анафем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

Рішення Синоду щодо України: намір надати автокефалію і скасування анафем

У рішенні Синоду підтверджується намір надати українській церкві автокефалію та знімаються анафеми з Філарета та Макарія.

Україна отримає томос після об'єднання церков

Україна отримає томос після об'єднання церков

Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), патріарх Філарет заявив, що знаття Синодом Вселенського патріархату анафеми з нього та з митрополита Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія зняло перешкоду для об'єднання усіх православних церков України - УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП.

"Тепер ми, архієреї всіх трьох церков, є законними, канонічними, благодатними, і тепер можемо при нашій добрій волі об'єднатися в Українську православну церкву, яка буде потім визнана Вселенським патріархом", - наголосив Філарет у четвер, 11 жовтня. 

Він зауважив, що об'єднавчий собор буде скликано вже найближчим часом. "Це буде архієрейський собор, у якому візьмуть участь архієреї Київського патріархату, архієреї Автокефальної церкви на чолі з митрополитом Макарієм, і архієреї Московського патріархату, які захочуть. Це буде об'єднавчий собор, який обере спільного предстоятеля - патріарха. А далі після цього буде рішення Вселенського патріарха про надання томоса про автокефалію української церкви", - розповів глава УПЦ КП.

"Українська церква" буде одна

Він також наголосив, що в Україні матимуть право існувати інші православні церкви, але "Українською церквою" називатимуться тільки ті, які ввійдуть до складу єдиної помісної церкви. Ті українські єпархії, які не приєднаються до єдиної Української православної церкви, за словами Філарета, "не матимуть права називатися "Українською церквою". "А право на існування матимуть, причому рівне право з Українською церквою. Тільки називатимуться "Російська церква", а не "Українська", - наголосив він.

Рішення Синоду

Синод Вселенського патріархату відбувався у Стамбулі з 9 по 11 жовтня. У комюніке Синоду, яке було поширене у четвер, зокрема підтверджується намір надати українській церкві автокефалію, знімаються анафеми з Філарета та Макарія, а також скасовується видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита.

Також у документі міститься заклик "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти" в Україні. 

"Ще один акт проголошення незалежності"

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Синоду. "Україна має позитивне рішення Вселенського патріарха і Синоду про Єдину помісну православну церкву! Те, про що мріяли покоління українців та молилися сучасники - нарешті сталося: Україна отримала автокефалію", - написав Порошенко у своєму Twitter.

Крім того, під час брифінгу Порошенко назвав томос про автокефалію ще одним актом проголошення незалежності України. "Томос - це, фактично, ще один акт проголошення незалежності України ... Для нас власна церква - це гарантія нашої духовної свободи, це запорука суспільної злагоди", - наголосив український президент. 

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