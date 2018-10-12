 Рішення Синоду: увесь спектр емоцій вірян у Києві (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.10.2018

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Політика й суспільство

Рішення Синоду: увесь спектр емоцій вірян у Києві (відео)

Після рішення Синоду про продовження надання томоса Україні та зняття анафеми з патріарха Філарета кореспондентка DW завітала до двох церков - київської і московської. Те, що вона почула, дивіться у сюжеті DW.

Як відреагували віряни на рішення Синоду?

Як відреагували віряни на рішення Синоду?

Максим Єрьоменко з Луганська зізнається: "У Луганську я не звертав уваги, це православна церква Київського чи Московського патріархату. Але після того, як трапилися події 2014 року, коли відбулася незаконна анексія Криму Російською Федерацією, коли  Росія почала агресію проти України на Донбасі,  для мене це стало принциповим питанням". Тому для нього принципове і рішення Синоду про продовження надання томоса. В церкві ж московського патріархату мало хто захотів висловлюватись на камеру. А ті, що таки наважились, назвали це бідою. Дивіться репортаж DW: 

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Аудіо й відео до теми

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Після оголошення рішення Синоду про продовження надання томоса Україні та зняття анафеми з патріарха Філарета, кореспондентка DW завітала до двох церков - київського та московського патріархату. Дивіться, як сприймають рішення Синоду прихожани.

Томос: як відреагували віряни в Києві на рішення Синоду? (12.10.2018) 12.10.2018

Після оголошення рішення Синоду про продовження надання томоса Україні та зняття анафеми з патріарха Філарета, кореспондентка DW завітала до двох церков - київського та московського патріархату. Дивіться, як сприймають рішення Синоду прихожани.

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Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео) 07.08.2018

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Докладно

Як відреагували віряни на рішення Синоду?

Рішення Синоду: увесь спектр емоцій вірян у Києві (відео)

Після рішення Синоду про продовження надання томоса Україні кореспондентка DW завітала до церков КП та МП.  

Відтепер кияни матимуть і тепло й гарячу воду, запевняють у Нафтогазі

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