Рішення Синоду: увесь спектр емоцій вірян у Києві (відео)

Після рішення Синоду про продовження надання томоса Україні та зняття анафеми з патріарха Філарета кореспондентка DW завітала до двох церков - київської і московської. Те, що вона почула, дивіться у сюжеті DW.
Максим Єрьоменко з Луганська зізнається: "У Луганську я не звертав уваги, це православна церква Київського чи Московського патріархату. Але після того, як трапилися події 2014 року, коли відбулася незаконна анексія Криму Російською Федерацією, коли Росія почала агресію проти України на Донбасі, для мене це стало принциповим питанням". Тому для нього принципове і рішення Синоду про продовження надання томоса. В церкві ж московського патріархату мало хто захотів висловлюватись на камеру. А ті, що таки наважились, назвали це бідою. Дивіться репортаж DW:
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