Рішення про санкції щодо телеканалів: медіаексперти вказують на брак прозорості

У ніч на 3 лютого в Україні припинили мовлення відразу три телеканали 112 Україна, NewsOne, ZіK. Причина: президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти цих мовників. Всі ці три канали, як вважається, належать депутату Верховної Ради Тарасу Козаку з проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Щодо Козака, який є близьким другом Віктора Медведчука, в Україні теж запровадили санкції. Своє рішення глава української держави пояснив "боротьбою з пропагандою, профінансованою агресором" проти України. Санкції були підготовлені Радою національної безпеки та оборони України (РНБО).

Санкції щодо телеканалів, серед іншого, передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань, заборона користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання послуг з ретрансляції телепрограм і телекомунікаційних послуг. Медіаексперти називають ці заходи законними, але очікують додаткових аргументів від влади.

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Закиди про "наступ на свободу слова"

112 Україна, NewsOne, ZіK піддали жорсткій критиці запровадження проти них санкцій та заявили про "наступ на свободу слова". З цього приводу вони влаштували у соцмережах та на своїх інтернет-порталах спільний інформаційний телемарафон, під час якого вказали на безпрецедентні санкційні заходи в історії України. А редакторка проросійського інтернетвидання "Страна" Світлана Крюкова заявила, що її портал залишився "єдиним оплотом демократії".

Національна спілка журналістів України, яка еволюціонувала з аналогічної організації, що існувала ще за радянських часів, назвала у своїй заяві рішення про запровадження санкцій "надзвичайною ситуацією", а голова спілки Сергій Томіленко - "інформаційним вибухом, який шокує міжнародні інститути". Він пообіцяв поінформувати про це Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів й офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.

Незалежна медіапрофспілка України, яка є членом Міжнародної федерації журналістів, натомість закликала відділяти пропагандистські ресурси від класичних ЗМІ, але водночас висловила стурбованість прецедентом, "за яким керівництво держави може непрозоро ухвалювати рішення щодо будь-яких медійних організацій".

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Медіаексперти не виключають доцільності санкцій

Голова правління громадської організації "Інтерньюз-Україна" Костянтин Квурт не вважає запроваджені санкції наступом на свободу слова. На його думку, це схоже радше на "намагання держави захистити українську політичну націю від ворожої пропаганди" під час російської агресії проти України. "Демократичні суспільства ще не напрацювали ефективних механізмів захисту від дезінформації. Російський маніпулятивний механізм успішно діє не тільки в Україні, а й в країнах Європи і навіть Північної Америки, світові демократії програють, а авторитарний російський режим використовує свободу слова, як елемент гібридної війни", - сказав Квурт у розмові з DW.

Санкції РНБО виглядають законними і правомірними, зазначив юрист Інституту масової інформації Алі Сафаров. Він нагадав, що поряд із судовими рішеннями, це є одним із законних механізмів, гарантованих нормами закону України про санкції. "Згідно зі статтями 3-5 цього закону, санкції можуть накладатися на іноземних фізичних і юридичних осіб, а також на інших осіб, що створюють загрозу безпеці, незалежності й територіальній цілісності держави. Слід також пам'ятати, що обмеження свободи слова може бути правомірним відповідно до частини другої, статі 10 Європейської конвенції з прав людини", - сказав Сафаров.

Водночас, правник зазначив, що подання Служби безпеки України, згідно з яким ухвалені санкції, наразі неоприлюднене, а отже й неможливо оцінити обґрунтованість самого рішення РНБО. "Згадані в санкціях телеканали неодноразово були помічені Нацрадою з телерадіомовлення і медіаекспертами у виголошенні антиукраїнської позиції, а їхня редакційна політика була скерована на просування проросійських інтересів. Тож ми можемо тільки припускати, що в СБУ були підстави звернути увагу на ці телеканали", - пояснив медіаюрист.

Як наголосив Сафаров, серед усіх національних телеканалів лише Суспільне телебачення подає збалансовану інформацію. Але попри те, що решта провідних комерційних телеканалів належить олігархам, різні політичні орієнтації власників створюють досить плюралістичну інформаційну картину.

Брак додаткових аргументів

Ситуація, що склалася навколо телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, не залишились поза увагою і міжнародних правозахисних організацій. "Сьогодні я прочитала в газетах, що одним із мотивів санкцій стали схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу, що сприяли фінансуванню тероризму. Якщо ці телеканали справді фінансувалися через ці схеми, тоді це все - взагалі не про свободу слова", - сказала DW представниця в Україні міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк.

Правозахисниця згадала про "просування проросійських наративів, запрошення до виступів в ефірі численних псевдоекспертів і жорсткий пі-ар тільки однієї партії - ОПЗЖ" на телеканалах, які тепер опинилися під санкціями. Вона нагадала, що два роки тому понад 30 журналістів були змушені звільнитися з одного з цих телеканалів "через цензуру Медведчука". "Ці телеканали - це партійні рупори, які ретельно вичищали інакодумство. Але мені зараз бракує інформації, щоби дати юридичну оцінку правомірності застосування санкцій проти них", - застерегла правозахисниця.

Підсумовуючи Романюк наголосила, що санкції мають бути запроваджені на підставі закону, їхня мета має бути юридично обґрунтована, а їхнє застосування - пропорційним рівню безпекових загроз та загрози територіальній цілісності України.