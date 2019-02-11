Рішення про відставку Зураба Аласанії відклали до травня

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) у вівторок, 12 лютого, вирішила відкласти набуття чинності рішенням про розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласаніяєю до 6 травня.

"Раніше журналістська спільнота та представники громадськості різко засудили рішення про припинення контракту з головою правління з порушенням відповідних законних процедур і без належних на те підстав. В ході голосування члени наглядової ради вирішили відкласти своє рішення і залишити Зураба Аласанію виконувати обов'язки голови правління до травня 2019 року", - йдеться у повідомленні НСТУ, яке цитує агентство "Інтерфакс-Україна". 11 членів наглядової ради проголосували "за" відкладання рішення про відставку, а четверо вимагали його повного скасування.

Наглядова рада НСТУ мотивувала таке рішення бажанням розвіяти сумніви громадськості щодо політичного контексту рішення про відставку Аласанії. Представниця наглядової ради НСТУ Світлана Остапа в коментарі "Громадському" зазначила, що контракт з Аласанією вирішили розірвати з 6 травня, щоб його звільнення не пов'язували з президентськими виборами в Україні.

Сам Зураб Аласанія написав на своїй сторінці у Facebook, що наглядова рада не пояснила причини розірвання контракту з ним, а лише відтермінувала його.

Як повідомлялося, 31 січня наглядова рада НСТУ вирішила достроково розірвати контракт з головою правління Зурабом Аласанією. В інтерв'ю DW він назвав це рішення політичним. "Але, як на мене, це настільки тупо, що не вкладається в жодну логічну конструкцію. Вони нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали", - зазначив Аласанія. Він додав, що при ухваленні цього рішення були порушені всі процедури і пообіцяв подати позов через своє звільнення.