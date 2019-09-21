Річниця протестів "жовтих жилетів": сутички у Парижі, до 80 осіб - під вартою

У Франції відновилися демонстрації "жовтих жилетів". У суботу, 16 листопада, в річницю початку масових виступів, у країні було заплановано близько 200 акцій протесту.

У Парижі на площі Італії ще в першій половині дня виникли сутички між мітингарями та правоохоронцями. Протестувальники, багато з яких були із закритими обличчями, зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та кидали у поліцейських різні предмети. Вони також підпалили кілька автомобілів і розгромили філію одного з банків. Сили безпеки своєю чергою застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети, повідомляє агенція новин Reuters.

Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ

На деякий час кілька сотень мітингарів заблокували паризьку кільцеву дорогу на північному заході міста. Однак правоохоронці швидко розігнали їх, повідомив телеканал BFMTV. Також виникли сутички біля станції метро Порт-де-Шамперре, коли протестувальники готувалися пройти ходою через місто до вокзалу Аустерліц.

Ближче до вечора мали місце сутички між демонстрантами та поліцією в районі Ле-Аль біля Центру Помпіду. Правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ. Загалом поліція затримала і допитала 124 особи, частину з них згодом відпустили. Під вартою залишили 78 протестувальників, повідомили в правоохоронних органах.

У першій половині дня поліція провела перевірку близько тисячі осіб, у мітингарів вилучали петарди, шоломи та газові маски.

На вулиці Парижа 16 листопада вийшло значно менше людей, ніж рік тому

Багато станцій паризького метро зачинені на вихідні через протести, поліція заборонила демонстрантам збиратися на Єлисейських полях та в деяких інших районах міста. Очікується, що акції триватимуть і наступного дня. Про загальну кількість учасників акцій поки не повідомляють, однак вона була значно меншою порівняно з початком протестів рік тому.

В інших містах країни демонстрації "жовтих жилетів" 16 листопада пройшли переважно мирно. Зокрема у Марселі на півдні країни на вулиці вийшли близько тисячі протестувальників.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Тоді на вулиці країни вийшло близько 300 тисяч людей. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. Згодом протести значно послабилися, в них брали участь все менше людей.