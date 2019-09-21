 Річниця протестів ″жовтих жилетів″: затримано десятки мітингарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Новини

Річниця протестів "жовтих жилетів": затримано десятки мітингарів

По всій Франції заплановано близько 200 акцій протесту. У Парижі виникли сутички мітингарів з поліцією.

У Парижі жовті жилети знову вийшли на вулиці у річницю початку протестів

У Парижі "жовті жилети" знову вийшли на вулиці у річницю початку протестів

У Франції відновилися демонстрації "жовтих жилетів". У суботу, 16 листопада, в річницю початку масових виступів, у країні заплановані близько 200 акцій протесту. В Парижі на площі Італії виникли сутички між мітингарями та правоохоронцями. Протестувальники, багато з яких були із закритими обличчями, зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та кидали у поліцейських різні предмети. Сили безпеки своєю чергою застосували проти демонстрантів сльозогінний газ, повідомляє агенція новин dpa.

Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ

Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ

На деякий час кілька сотень мітингарів заблокували паризьку кільцеву дорогу на північному заході міста. Однак правоохоронці швидко розігнали їх, повідомив телеканал BFMTV. Також виникли сутички біля станції метро Порт-де-Шамперре, коли протестувальники готувалися пройти ходою через місто до вокзалу Аустерліц, передає агенція новин Reuters.

За даними BFMTV, станом на 14-ту годину у столиці країни було затримано 46 людей. Також правоохоронці провели перевірку близько тисячі осіб, повідомила префектура поліції. У мітингарів вилучали петарди, шоломи та газові маски.

На вулиці Парижа 16 листопада вийшло значно менше людей, ніж рік тому

На вулиці Парижа 16 листопада вийшло значно менше людей, ніж рік тому

Багато паризьких станцій метро зачинені на вихідні через протести, поліція заборонила демонстрантам збиратися на Єлисейських полях та в деяких інших районах міста. Очікується, що акції триватммуть і наступного дня.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Тоді на вулиці країни вийшло близько 300 тисяч людей. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. Згодом протести значно послабилися, в них брали участь все менше людей.

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Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)

DW.COM

Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають, але учасників все меншає

Цього разу, за даними МВС, на вулиці міст Франції вийшло 12,5 тисяч "жовтих жилетів", що менше, ніж минулого тижня. У Парижі поліція нарахувала 2,1 тисячі мітингарів. (25.05.2019)  

У День взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей

Після військового параду учасники руху "жовтих жилетів" намагалися перекрити Єлисейські поля та влаштували сутички з поліцією. Правоохоронці затримали 175 осіб. (14.07.2019)  

Протести у Парижі: затримано понад 100 "жовтих жилетів"

Сотні мітингарів вийшли на вулиці Парижа попри заборону проводити демонстрації в деяких районах. Поліція затримувала їх та застосовувала проти них сльозогінний газ. (21.09.2019)  

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Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)  

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Цього разу, за даними МВС, на вулиці міст Франції вийшло 12,5 тисяч "жовтих жилетів", що менше, ніж минулого тижня. У Парижі поліція нарахувала 2,1 тисячі мітингарів.

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