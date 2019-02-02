Рік Рембрандта - геній, який підкорив пензлем світ

Рембрандт - найвідоміший та найвидатніший художник Нідерландів. Він став законодавцем золотої доби голландського живопису. 350-річчя дня смерті художника відзначать численними виставками.
То був геній, який вражав новаторством. Аж до самої своєї смерті Рембрандт Харменс ван Рейн не випускав з рук пензля, до останнього подиху стоячи біля мольберта. Митець помер 4 жовтня 1669 року, тож цьогоріч відзначатимуть 350 років з дня його смерті.
Для Нідерландів ювілей став нагодою вшанувати найвідомішого представника золотої доби голландського живопису численними виставками його полотен. Найбільш масштабні заходи заплановані в розташованому в Амстердамі художньому музеї Рейксмузеум.
Цей музей містить не лише найбільше та найповніше зібрання робіт, що належать пензлеві Рембрандта, в тому числі й такі шедеври як "Нічна варта" чи "Синдики". У його павільйонах побачиш і найкращий доробок з графіки та гравюр віртуозного майстра.
Уже сама назва виставки "Увесь Рембрандт", що відкриється для відвідувачів з 15 лютого в Рейксмузеумі, має всі шанси стати касовим блокбастером, досі небаченим у Голландії. Під час виставки під дахом художнього музею в Амстердамі будуть зібрані всі найвідоміші роботи митця. Загалом 22 картини, розміщені за тематикою, допоможуть ознайомитися з етапами його творчого шляху. Звісно, що центральне місце тут посідатиме найвідоміше полотно Нідерландів - "Нічна варта".
Більше, ніж просто художник
Рембрандт Харменс ван Рейн народився 1609 року в родині мельника в місті Лейдені. У створених ним витворах мистецтва він постійно експериментував, а чисто технічно вони були настільки новаторськими, що ще й по сьогодні сприймаються як сучасні.
Картини Рембрандта - це ще й історія в образах. Особливо яскраво це простежується в його творах на біблійну тематику, приміром, "Ісаак та Ревекка", або "Св. Павло у в'язниці". Обраний художником спосіб передачі жестів та емоцій доносить до нас людські почуття в цих біблійних сюжетах.
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Не менш віртуозно митець опанував і передачу світлотіні та ефекти кольорів, вивівши їх на новий, небачений доти рівень майстерності. "Рембрандт мав велику колекцію мідних гравюр. Копії робіт відомих майстрів, як-то Рафаеля, Тиціана, Мікеланджело та Карраччі. До речі, його найбільше надихали саме великі італійські митці XVI століття, тож, створюючи витвір мистецтва, Рембрандт добре пам'ятав історію мистецтва і намагався зробити свою роботу ще кращою", - запевняє експерт з творчості Рембрандта Грегор Вебер, який працює в музеї в Рейксмузеум.
Напрочуд багато автопортретів
Найулюбленішою моделлю для Рембрандта був він сам. Автопортрети він писав аж до скону. Частіше, ніж будь-хто з митців, які жили й творили до нього. Малював постійно. Загалом його пензлю належать 80 автопортретів, написаних олійними фарбами на полотні, а також графіка. Ці роботи побачили світ упродовж 40 років.
Вже на ранньому етапі свого творчого шляху Рембрандт відкрив для себе мотив самоспоглядання. Для написання автопортретів митець не раз користувався дзеркалом. Він розглядав самого себе як незнайомця, невтомно вивчав, як світло увиразнює його обличчя. Писав себе за роботою, іноді в образі князя або перевтілюючись у святого апостола Павла. Ось він схилився над розгорнутим рукописом Євангелія, дивлячись очима кудись убік.
З віком він ще безжальніше розглядав власні ознаки старіння, набряклу шкіру, посивіле волосся. Деякі полотна створюють враження незавершеності, адже в них він експериментував, у тому числі й з натяками. Саме це й створило йому репутацію художника, який лишає свої твори незавершеними.
На останньому автопортреті Рембрандт виглядає старшим за свої 63 роки. Хоч він і став сухорлявим старим із кошлатими вусами, митець і надалі вишукував сутність дійсності. Роботи Рембрандта нагадують плин часу й водночас допомагають забути його.
Переломний момент
За свій вік Рембрандт спізнав багато лиха. Рік, у який Рембрандт написав свою відому працю "Нічна варта", став переломним. Саме тоді 1642 року померла його улюблена дружина Саскія. До того померло троє його дітей. Вижив лише син Тітус. Рембрандт оточив його особливою турботою та любов'ю й оголосив сина своїм спадкоємцем. Однак Тітус теж не дожив три роки до смерті батька.
Крім того, економка/покоївка Рембрандта звинуватила його в перелюбі. Зрештою він захряс у 25 судових процесах. Загрози фінансового краху було вже не уникнути. Тож він був змушений розпрощатися зі своєю власною колекцією витворів мистецтва та велетенською колекцією глобусів, монет, музичних інструментів, каміння й зброї.
Поворотним моментом у його творчості стала "Нічна варта" - велетенське полотно. Згодом, після певної творчої кризи, Рембрандт заново віднайшов себе як митця. Портрети, написані Рембрандтом у період пізньої творчості, вже не такі ідеалізовані. Погляд зображених персонажів спрямований углиб їх самих. Героїв картин зображено великим планом - обличчя з усіма рисами подано настільки пластично, що, здається, до них можна доторкнутися, тло постає лише як темний простір. У пізній період творчості художник більше експериментує.