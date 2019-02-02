Рік Рембрандта - геній, який підкорив пензлем світ

То був геній, який вражав новаторством. Аж до самої своєї смерті Рембрандт Харменс ван Рейн не випускав з рук пензля, до останнього подиху стоячи біля мольберта. Митець помер 4 жовтня 1669 року, тож цьогоріч відзначатимуть 350 років з дня його смерті.

Для Нідерландів ювілей став нагодою вшанувати найвідомішого представника золотої доби голландського живопису численними виставками його полотен. Найбільш масштабні заходи заплановані в розташованому в Амстердамі художньому музеї Рейксмузеум.

Цей музей містить не лише найбільше та найповніше зібрання робіт, що належать пензлеві Рембрандта, в тому числі й такі шедеври як "Нічна варта" чи "Синдики". У його павільйонах побачиш і найкращий доробок з графіки та гравюр віртуозного майстра.

Уже сама назва виставки "Увесь Рембрандт", що відкриється для відвідувачів з 15 лютого в Рейксмузеумі, має всі шанси стати касовим блокбастером, досі небаченим у Голландії. Під час виставки під дахом художнього музею в Амстердамі будуть зібрані всі найвідоміші роботи митця. Загалом 22 картини, розміщені за тематикою, допоможуть ознайомитися з етапами його творчого шляху. Звісно, що центральне місце тут посідатиме найвідоміше полотно Нідерландів - "Нічна варта".

Більше, ніж просто художник

Рембрандт Харменс ван Рейн народився 1609 року в родині мельника в місті Лейдені. У створених ним витворах мистецтва він постійно експериментував, а чисто технічно вони були настільки новаторськими, що ще й по сьогодні сприймаються як сучасні.

Картини Рембрандта - це ще й історія в образах. Особливо яскраво це простежується в його творах на біблійну тематику, приміром, "Ісаак та Ревекка", або "Св. Павло у в'язниці". Обраний художником спосіб передачі жестів та емоцій доносить до нас людські почуття в цих біблійних сюжетах.

Святі апостоли з рисами звичайних людей: "Невір'я апостола Фоми"

Не менш віртуозно митець опанував і передачу світлотіні та ефекти кольорів, вивівши їх на новий, небачений доти рівень майстерності. "Рембрандт мав велику колекцію мідних гравюр. Копії робіт відомих майстрів, як-то Рафаеля, Тиціана, Мікеланджело та Карраччі. До речі, його найбільше надихали саме великі італійські митці XVI століття, тож, створюючи витвір мистецтва, Рембрандт добре пам'ятав історію мистецтва і намагався зробити свою роботу ще кращою", - запевняє експерт з творчості Рембрандта Грегор Вебер, який працює в музеї в Рейксмузеум.

Напрочуд багато автопортретів

Найулюбленішою моделлю для Рембрандта був він сам. Автопортрети він писав аж до скону. Частіше, ніж будь-хто з митців, які жили й творили до нього. Малював постійно. Загалом його пензлю належать 80 автопортретів, написаних олійними фарбами на полотні, а також графіка. Ці роботи побачили світ упродовж 40 років.

Гравюра. Автопортрет

Вже на ранньому етапі свого творчого шляху Рембрандт відкрив для себе мотив самоспоглядання. Для написання автопортретів митець не раз користувався дзеркалом. Він розглядав самого себе як незнайомця, невтомно вивчав, як світло увиразнює його обличчя. Писав себе за роботою, іноді в образі князя або перевтілюючись у святого апостола Павла. Ось він схилився над розгорнутим рукописом Євангелія, дивлячись очима кудись убік.

З віком він ще безжальніше розглядав власні ознаки старіння, набряклу шкіру, посивіле волосся. Деякі полотна створюють враження незавершеності, адже в них він експериментував, у тому числі й з натяками. Саме це й створило йому репутацію художника, який лишає свої твори незавершеними.

На останньому автопортреті Рембрандт виглядає старшим за свої 63 роки. Хоч він і став сухорлявим старим із кошлатими вусами, митець і надалі вишукував сутність дійсності. Роботи Рембрандта нагадують плин часу й водночас допомагають забути його.

Автопортрет у похилому віці. Себе митець показав безжально, без прикрас

Переломний момент

За свій вік Рембрандт спізнав багато лиха. Рік, у який Рембрандт написав свою відому працю "Нічна варта", став переломним. Саме тоді 1642 року померла його улюблена дружина Саскія. До того померло троє його дітей. Вижив лише син Тітус. Рембрандт оточив його особливою турботою та любов'ю й оголосив сина своїм спадкоємцем. Однак Тітус теж не дожив три роки до смерті батька.

Крім того, економка/покоївка Рембрандта звинуватила його в перелюбі. Зрештою він захряс у 25 судових процесах. Загрози фінансового краху було вже не уникнути. Тож він був змушений розпрощатися зі своєю власною колекцією витворів мистецтва та велетенською колекцією глобусів, монет, музичних інструментів, каміння й зброї.

Поворотним моментом у його творчості стала "Нічна варта" - велетенське полотно. Згодом, після певної творчої кризи, Рембрандт заново віднайшов себе як митця. Портрети, написані Рембрандтом у період пізньої творчості, вже не такі ідеалізовані. Погляд зображених персонажів спрямований углиб їх самих. Героїв картин зображено великим планом - обличчя з усіма рисами подано настільки пластично, що, здається, до них можна доторкнутися, тло постає лише як темний простір. У пізній період творчості художник більше експериментує.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Перлина музею Майже десять років він був зачинений на ремонт. Проте тепер Rijksmuseum - Національний музей Голландії - знову відчинив двері. Перлиною його колекції є полотно Рембрандта "Нічна варта" 1642 року. Як архітектор Пітер Кейперс, який створював будівлю з 1876 по 1885 роки, так і нинішня група реставраторів з компанії Cruz & Ortiz зробили все так, щоб відома картина перебувала в центрі музею.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Внутрішній пасаж У музеї, відкритому 1885 року, Пітер Кейперс звів внутрішній пасаж. Таким чином відвідувачі могли перетинати внутрішній двір прямо посередині. Коли було оголошено про його закриття в рамках реставрації, мешканці Амстердаму обурились. Зрештою, пасаж таки зберегли.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Свята атмосфера Велика зала з викладеною орнаментальною мозаїкою підлогою та кольоровими візерунками на вікнах нагадує собор. Після першого відкриття музею це стало проблемою для протестантських кальвіністів з півночі Голландії, адже тодішній дизайн вони сприйняли як надто католицький. Декорація, котру повністю видалили після смерті Кейперса у 1921 році, тепер відновлена. Це кропітка ручна робота.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Королівське відкриття В залі з картинами Золотої доби голландського живопису - Рембрандта, Вермеера, Галса - теж як у храмі. Саме тому короля Нідерландів Вільгельма ІІІ на урочистому відкритті музею у 1885 році не було. Проте королева Беатрикс прибула до будівлі 13 квітня 2013 року. Відкриття Національного музею після реставрації один з останніх її королівських обов'язків перед відреченням від престолу 30 квітня.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Скарби на папері Бібліотека, спроектована Кейперсом для музею, водночас є публічною бібліотекою історії мистецтв Голландії. Наукові та науково-популярні книжки, монографії та довідкові видання заповнюють кожен сантиметр полиць, розташованих на чотирьох поверхах.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Діти, увага! Бібліотекою можуть користуватись не тільки дорослі дослідники, а й діти. Для них між науковими журналами та мистецькими каталогами міститься маленьке зібрання книжок про мистецтво, написаних спеціально для маленьких.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Більше, ніж картини олією Не тільки живопис: Національний музей володіє також колекціями з голландської історії, а також мистецтва та ремесел. Щоб нагадати про них, куратори експозицій розмістили експонати галерей поряд - картини, скульптури та вирізані роги тварин мають розповісти пор часи, коли їх створювали.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Колоніальне минуле У головній будівлі є приміщення, у яких виставлені мистецькі експонати з колишніх колоній Голландії. З цього року відкритий й азійський павільйон, у якому можна побачити невеличку колекцію кімоно та храмових скульптур.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Вермеер крупним планом Невеликі, але дорогі: дві з кращих робіт Вермеера - "Молочниця" та "Дівчина в блакитному, яка читає лист" - розташовані на підходах до "Нічної варти". У галереї відсутнє пряме світло. Фотографувати можна лише без спалаху. Добра нагода, щоб намалювати щось у стилі Вермеера. Поряд зі справжнім Вермеером.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Таємниця Вермеер створив це полотно приблизно у 1658 році. Легка меланхолія та природне світло, яке падає крізь вікно - типові для його стилю. Містичний вираз обличчя молочниці нагадує Мону Лізу. І байдуже, як довго глядач дивиться на картину і наскільки близько до неї стоїть - він ніколи не здогадається, про що вона думає.

Національний музей в Амстердамі після реконструкції Знімаємо! Інтерес засобів масової інформації до відкритого після реставрації музею надзвичайно великий - журналісти з усього світу прагнуть кинути погляд на "Нічну варту". У день відкриття відвідувачі могли залишатись у стінах мистецької скарбниці до опівночі. Таким чином, кожен побачив все, що хотів. Автор: Марсія Адаїр, Олена Перепадя



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