Рік по смерті Катерини Гандзюк: замовники досі на волі

Від моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, коли на неї вилили літр сірчаної кислоти, минуло майже півтора року, від дня її смерті - рік. Під тиском громадських активістів за цей час розслідування її вбивства дещо просунулось. Виконавці цього резонансного злочину засуджені, однак замовники досі на волі.

Виконавцям - від трьох до шести років в’язниці

У червні цього року Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок п'ятьом виконавцям нападу на активістку. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до шести з половиною років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до шести років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський, які, за даними слідства, вистежували Катерину Гандзюк, отримали по чотири роки ув'язнення. А Віктор Горбунов, який купував кислоту, - три роки позбавлення волі. Крім того, суд постановив стягнути з засуджених 50 тисяч гривень за проведення судових експертиз. Засудили чоловіків не за вбивство, а за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Хоча після смерті Катерини Гандзюк слідство звинувачувало їх саме у вбивстві. Утім, після того, як нападники визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, офіційну підозру їм змінили. Батька загиблої активістки Віктора Гандзюка тоді такий результат судового процесу обурив. "Від трьох до шести років. За вбивство. З особливою жорстокістю. Із завданням особливих мук. Вчинене групою осіб за попередньою домовленістю. На замовлення. За гроші. Боляче, гидко, соромно перед світлою пам'яттю Каті. Соромно за державу", - написав він на своїй сторінці у Facebook після судового засідання.

З моменту нападу на Катерину Гандзюк її сім'я та друзі, такі ж громадські активісти як і вона, виходили на площі, мітинги, вимагали зустрічі з владою з одним єдиним запитанням "Хто замовив Катю Гандзюк?". Але за рік по смерті херсонської активістки, відповіді на нього все ще немає.

Жалоба у міськраді Херсона після смерті Катерини Гандзюк. Архівне фото

Замовники та організатори - на волі

Завдяки інформації, яку виконавці вбивства обіцяли надати в обмін на пом'якшення покарання, слідчі сподівалися вийти на замовників нападу на Катерину Гандзюк. Справа стосовно замовників виокремлена в окреме провадження. У тексті вироку виконавцям, ідеться, що на початку липня 2018 року організатор злочину вирішив залякати Катерину Гандзюк, завдавши їй тілесних ушкоджень. Він вважав, що публічна критика з боку активістки шкодила його політичній кар'єрі, тому залучив помічника депутата Херсонської обласної ради, а той пообіцяв колишньому учаснику бойових дій на Донбасі Сергію Торбіну гроші за скоєння злочину, зазначається у вироку. Замовник пообіцяв п'ять тисяч доларів за перелом кінцівок і близько трьох тисяч доларів за те, щоб активістку облили сірчаною кислотою. Торбін погодився, залучивши до злочину своїх товаришів по службі - Грабчука, Васяновича, Горбунова та Вишневського. Для цього він переконав їх, що Катерина Гандзюк погано ставилася до учасників бойових дій проти проросійських бойовиків на Донбасі. Напасти на жертву планували 25 липня 2018 року, але цей план зірвався. Тоді вирішили замість того, щоб побити активістку, облити її кислотою. Виконавці отримали від замовника чотири з половиною тисячі доларів, а згодом двоє з них - ще дві тисяч доларів. "Найголовніше у цій справі дати відповідь - хто платив ці гроші, хто замовив Катерину Гандзюк? Тому що виконавці - це змінна величина, а замовники - це ключове. Ми не відступимо доти, доки не будуть названі та покарані саме замовники", - сказав DW представник руху "Хто замовив Катю Гандзюк?", громадський активіст з Одеси Віталій Устименко.

Згодом у цій справі підозри оголосили ще трьом людям, зокрема голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Його заарештували, але одразу ж відпустили під заставу. У березні суд відсторонив його від роботи в Херсонській облраді. Спочатку ГПУ вважала Мангера замовником вбивства Гандзюк, але у квітні змінила формулювання на "замовник тяжких тілесних ушкоджень". За цією статтею Мангеру загрожує до 10 років ув’язнення. Також підозри як ймовірному посереднику оголосили Ігорю Павловському - помічнику депутата від БПП Миколи Паламарчука - та Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою у Херсоні. Левін кілька років тому був засуджений до 15 років ув'язнення за серійні напади на водіїв у області, але завдяки змінам у законодавстві вийшов на свободу. На момент замаху на Гандзюк Левін офіційно був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького. Після нападу на активістку Левін втік з України - його оголосили в розшук.

За версією слідства, Мангер найняв Олексія Левіна й Ігоря Павловського для організації нападу на Гандзюк. За злочин нібито заплатили понад п'ять тисяч доларів: безпосередні виконавці отримали по 500 доларів, решту привласнили посередники. Однак сам Мангер заперечує свою причетність до злочину та вважає, що напад на Гандзюк організували місцеві представники Служби безпеки України. Тим часом публічної інформації про подальший поступ слідства у встановленні замовників немає.

Обіцянки результатів

Напередодні роковин загибелі херсонської активістки генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що незабаром Генпрокуратура оприлюднить важливу інформацію щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк. "У нас будуть дуже гарні просування у цій справі. І, можливо, навіть наступного тижня ми дещо зможемо повідомити громадськості", - сказав Рябошапка на брифінгу 2 листопада. За його словами, розслідування вбивства Гандзюк зрушило з місця з вересня 2019 року, тому "незабаром будуть результати".

Але такі обіцянки влади вже не задовольняють суспільство. Тому у роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк 4 листопада у 40 містах України і світу відбудуться акції "Рік без Каті" з вимогою справедливого розслідування вбивства Гандзюк. Про це йдеться у повідомленні розміщеному на сторінці громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook. "4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім - і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості", - йдеться в повідомленні. Активісти закликали президента Володимира Зеленського прийти на акцію і поставити свічку в пам'ять про Катерину Гандзюк, а також використати "всі важелі впливу" і проявити "політичну волю" для покарання замовників убивства Гандзюк. Батько загиблої херсонської активістки Віктор Гандзюк також запросив президента Володимира Зеленського на акцію "Рік без Каті". "Рік, за який жоден з організаторів і замовників не покараний. Приходьте. Я чекатиму вас на акції у Києві біля Офісу президента. Вшануйте разом з нами світлу пам’ять Каті. Покажіть, що ви на нашому боці, а не зі знахабнілими регіональними елітами", - сказав Віктор Гандзюк у своєму відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.