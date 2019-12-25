Різдвяний короп спричинив тяжку аварію в Чехії

На півночі Чехії сталася серйозна аварія, яку спричинив короп, повідомили у вівторок, 24 грудня, місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію. Днем раніше водійка в місті Чеська Липа перевозила живу рибину, яка мала стати різдвяною стравою, на передньому пасажирському сидінні у своєму автомобілі. Короп перебував у пластиковому контейнері, накритому поліетиленовим пакетом.

Під час їзди рибина несподівано вистрибнула з посудини та впала водійці на коліна. Та сильно злякалася, втратила контроль над автомобілем та врізалася у бетонний стовп вуличного ліхтаря, передає агентство новин dpa. 62-річна водійка отримала серйозні травми і була доправлена вертольотом в лікарню. Наразі її життю нічого не загрожує, повідомила речниця поліції. Правоохоронці порадили водіям надійно закріплювати живу рибу при транспортуванні.

Короп є традиційною різдвяною стравою у Чехії та багатьох інших країнах Центральної та Східної Європи. Часто його купують живим за кілька днів до свята і потім зберігають у наповненій водою ванній.

Дивитись відео 03:15 Поділитись 10 традицій справжнього німецького Різдва (19.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3V3uG 10 традицій справжнього німецького Різдва (19.12.2019)

Дивитись відео 00:33 Поділитись Забіг після Різдва: як німці спалюють зайві калорії (27.12.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2pyfD Забіг після Різдва: як німці спалюють зайві калорії (27.12.2017)