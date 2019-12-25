Різдвяний короп спричинив тяжку аварію в Чехії

На півночі Чехії сталася серйозна аварія, яку спричинив короп, повідомили у вівторок, 24 грудня, місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію. Днем раніше водійка в місті Чеська Липа перевозила живу рибину, яка мала стати різдвяною стравою, на передньому пасажирському сидінні у своєму автомобілі. Короп перебував у пластиковому контейнері, накритому поліетиленовим пакетом.
Під час їзди рибина несподівано вистрибнула з посудини та впала водійці на коліна. Та сильно злякалася, втратила контроль над автомобілем та врізалася у бетонний стовп вуличного ліхтаря, передає агентство новин dpa. 62-річна водійка отримала серйозні травми і була доправлена вертольотом в лікарню. Наразі її життю нічого не загрожує, повідомила речниця поліції. Правоохоронці порадили водіям надійно закріплювати живу рибу при транспортуванні.
Короп є традиційною різдвяною стравою у Чехії та багатьох інших країнах Центральної та Східної Європи. Часто його купують живим за кілька днів до свята і потім зберігають у наповненій водою ванній.
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Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Глінтвейн
Різдво в Німеччині не уявити без різдвяних ярмарків. Так само годі уявити різдвяний ярмарок без глінтвейну. Для багатьох сьорбнути взимку гаряченького солодкого напою із червоним або білим вином та прянощами, а нерідко навіть із додаванням шнапсу - головна принада ярмарку. За рік німці випивають близько 40 мільйонів літрів глінтвейну.
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Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Дрезденський різдвяний штолен
Дрезденський різдвяний штолен - традиційний кекс, що випікають з великою кількістю горіхів, сухофруктів і цукатів та посипають прянощами і цукровою пудрою. За переказами, спочатку цей вид різдвяної випічки виготовлявся лише з борошна, дріжджів і води. У 1491 році Папа Римський дозволив дрезденцям вживати під час посту масло й молоко. Відтоді пекарі використовують для штолена й жирні інгредієнти.
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Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Нюрнберзькі пряники
Найвідоміші німецькі пряники - нюрнберзькі. Традиції виготовлення цих ласощів налічує вже 500-річну історію. Випікають їх з борошна, цукру, вершкового масла, меду та прянощів. Кажуть, що чимало прянощів, котрі містять ці пряники, добре впливають на шлунок. Починаючи від 1996 року, нюрнберзькими можуть називатись тільки ті пряники, які справді вироблено в Нюрнберзі.
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Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Ахенські принти
Конкуренти нюрнберзьких пряників - ахенські принти - родом з Ахена й бувають м'якими або твердими. Назва походить від нідерландського "prent" - "відбиток, картинка". Спочатку інгредієнтами були борошно, вода, мед і прянощі. На початку 19-го століття пекарі замінили дорогий мед дешевим видом цукру і сиропом з цукрових буряків. Приблизно в 1860 році пряники вперше стали покривати шоколадом.
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Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Смажений зацукрований мигдаль
Ці вже звичні для передріздвяного часу в Німеччині солодощі готують у великих казанах, де змішаний з чистим цукром мигдаль досить довго смажиться, аж поки горішки не вкриваються прошарком карамелі. Смажений зацукрований мигдаль став невід'ємною частиною німецьких різдвяних ярмарків.
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Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Шоколадні Діди Морози
Кожен німець з'їдає за рік у середньому дев'ять кілограмів шоколадних виробів. Певна частина цієї кількості припадає, звісно, на шоколадних Дідів Морозів. У Німеччині до кожного Різдва їх виготовляють понад 100 мільйонів штук. Перші шоколадні "бородані" з'явилися вже 1820 року й тоді вони не були порожнистими.
Автор: Антьє Біндер, Валерій Сааков