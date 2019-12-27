Різдво у Чорнобилі: як святкують у зоні відчуження (відео)

Вперше після аварії на ЧАЕС у центрі Прип’яті встановили новорічну ялинку. Замість іграшок її прикрасили фотографіями з сімейних альбомів колишніх мешканців міста-привида. Репортаж DW.
Нині Прип’ять трохи менше нагадує місто-привид. Попри все ще високий рівень радіації, невпинне руйнування будівель і експансію дикої природи на залишки цивілізації, воно стає дедалі популярнішим серед туристів з цілого світу. Поява новорічної ялинки, за задумом організаторів, мала привернути увагу до музеєфікації Прип’яті. Адже збереження і популяризація міста, переконані активісти, можливе лише у разі надання йому статусу пам'ятки національного значення та статусу спадщини ЮНЕСКО.
Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW. (04.12.2019)
Чи є у Прип’яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу? Чи реально врятувати його після років вандалізму і мародерства? Інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою. (04.07.2019)
Минулого року Чорнобильську зону відвідали 72 тисячі туристів. Майже вдесятеро більше, ніж п’ять років тому. Ще більшого напливу відвідувачів туроператори очікують через успіх серіалу "Чорнобиль". (19.06.2019)