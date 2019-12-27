Різдво у Чорнобилі: як святкують у зоні відчуження (відео)

Нині Прип’ять трохи менше нагадує місто-привид. Попри все ще високий рівень радіації, невпинне руйнування будівель і експансію дикої природи на залишки цивілізації, воно стає дедалі популярнішим серед туристів з цілого світу. Поява новорічної ялинки, за задумом організаторів, мала привернути увагу до музеєфікації Прип’яті. Адже збереження і популяризація міста, переконані активісти, можливе лише у разі надання йому статусу пам'ятки національного значення та статусу спадщини ЮНЕСКО.