 Різдво у Чорнобилі: як святкують у зоні відчуження (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.12.2019

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Політика й суспільство

Різдво у Чорнобилі: як святкують у зоні відчуження (відео)

Вперше після аварії на ЧАЕС у центрі Прип’яті встановили новорічну ялинку. Замість іграшок її прикрасили фотографіями з сімейних альбомів колишніх мешканців міста-привида. Репортаж DW.

Tschernobyl Sperrzone Archivbild 2011 (picture-alliance/dpa)

Нині Прип’ять трохи менше нагадує місто-привид. Попри все ще високий рівень радіації, невпинне руйнування будівель і експансію дикої природи на залишки цивілізації, воно стає дедалі популярнішим серед туристів з цілого світу. Поява новорічної ялинки, за задумом організаторів, мала привернути увагу до музеєфікації Прип’яті. Адже збереження і популяризація міста, переконані активісти, можливе лише у разі надання йому статусу пам'ятки національного значення та статусу спадщини ЮНЕСКО.

 

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