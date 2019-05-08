Рівень cпоживання алкоголю в світі зростає - дослідження

Людство вживає дедалі більше алкоголю, йдеться в дослідженні, опублікованому в середу, 8 травня, в британському медичному журналі The Lancet. Згідно з даними зі 189 країн, споживання алкоголю з 1990 по 2017 рік зросло на 70 відсотків.
Серед причин дослідники називають як загальне зростання кількості населення, так і зростання споживання алкоголю на одну особу. Водночас у різних регіонах спостерігаються різні тенденції. Якщо в Індії, Китаї та В'єтнамі споживання алкоголю на душу населення зросло, то в Східній Європі воно скорочується. У Німеччині спостерігається стагнація з невеликим ухилом у бік зниження.
У 2017 році найменше алкоголю вживали на Близькому Сході, а найбільше - в Центральній та Східній Європі. При цьому "лідером" зі споживання є Молдова (15 літрів чистого спирту на особу віком від 15 до 99 років), а "найтверезішою" країною - Кувейт (0,005 літра на рік). Середній показник у світі в 1990 році становив 5,9 літра на особу, а в 2017 році - 6,5 літра.
На вживання алкоголю впливають такі чинники як релігія, політика в сфері охорони здоров'я та темпи економічного зростання, зазначають дослідники. Останній фактор особливо відчутний у Китаї та Індії, де з 1990 по 2017 рік стали споживати майже вдвічі більше алкоголю. А от у ФРН за цей період часу споживання скоротилося з 16,32 до 13,05 літра на особу, зазначає агентство dpa.
Також дослідники виявили, що в світі залишається більш-менш стабільною як частка людей, які зовсім не вживають алкоголю (46 відсотків у 1990 році, 43 відсотки в 2017 році), так і частка осіб, які зловживають спиртним (18,5 відсотка в 1990 році, 20 відсотків у 2017 році).
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
"Стандарт чистоти пива" вже неактуальний
Навіть пиво у Німеччині варять за правилами. 500-річний "стандарт чистоти пива" вимагає, щоб справжній напій варили лише з води, солоду та дріжджів. Подейкують, що він діє досі. Але це неправда. ЄС скасував "закон" у 1987 році. Утім, значна частина броварень досі дотримуються традиційної рецептури.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Дизайнерське пиво - в моді
Хоч "стандарту чистоти пива" вже давно необов’язково дотримуватися, маленькі та незалежні "крафтові" пивоварні з недавніх пір - у тренді. Особливо у Берліні. Значна кількість нових пивоварів приїхали з-за кордону. Портал Mixology.eu обрав таких фаворитів з-поміж "пивних" стартапів: Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Німці - не рекордсмени у споживанні пива
Німеччина виробляє третину з 15 тисяч пивних сортів, які існують у світі. На її території розташовано 1,5 тисячі броварень. Але у споживанні країна "не тягне" на золоту медаль. Одна людина у Німеччині за рік в середньому випиває 110 літрів (приблизно від 300 до 320 пляшок пива). Чехи споживають більше - від 140 до 150 літрів. Все ж таки саме тут народився відомий сорт Pilsner.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Купуєш пиво? Роззуй очі!
"Келих пива, будь ласка!". Зазвичай у відповідь на цю фразу, офіціант просто запропонує вам скуштувати регіональний сорт. Іноді навіть не перепитає, якому саме пиві ви надаєте перевагу. В Мюнхені гість отримує пшеничне пиво, тобто "світле", у Кельні - сорт Kölsch, а у Гамбурзі - Astra. Тому, хто у Кельні попросить келих "темного" з сусіднього Дюссельдорфа, не позаздриш.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Правильний келих
Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Оманливі відсотки
Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Все в перемішку
У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Різнобарвне пиво
Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Пити дозволено!
В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.
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Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво
Тільки не до смітника!
Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин.
Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська