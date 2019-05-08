Рівень cпоживання алкоголю в світі зростає - дослідження

Людство вживає дедалі більше алкоголю, йдеться в дослідженні, опублікованому в середу, 8 травня, в британському медичному журналі The Lancet. Згідно з даними зі 189 країн, споживання алкоголю з 1990 по 2017 рік зросло на 70 відсотків.

Серед причин дослідники називають як загальне зростання кількості населення, так і зростання споживання алкоголю на одну особу. Водночас у різних регіонах спостерігаються різні тенденції. Якщо в Індії, Китаї та В'єтнамі споживання алкоголю на душу населення зросло, то в Східній Європі воно скорочується. У Німеччині спостерігається стагнація з невеликим ухилом у бік зниження.

У 2017 році найменше алкоголю вживали на Близькому Сході, а найбільше - в Центральній та Східній Європі. При цьому "лідером" зі споживання є Молдова (15 літрів чистого спирту на особу віком від 15 до 99 років), а "найтверезішою" країною - Кувейт (0,005 літра на рік). Середній показник у світі в 1990 році становив 5,9 літра на особу, а в 2017 році - 6,5 літра.

На вживання алкоголю впливають такі чинники як релігія, політика в сфері охорони здоров'я та темпи економічного зростання, зазначають дослідники. Останній фактор особливо відчутний у Китаї та Індії, де з 1990 по 2017 рік стали споживати майже вдвічі більше алкоголю. А от у ФРН за цей період часу споживання скоротилося з 16,32 до 13,05 літра на особу, зазначає агентство dpa.

Також дослідники виявили, що в світі залишається більш-менш стабільною як частка людей, які зовсім не вживають алкоголю (46 відсотків у 1990 році, 43 відсотки в 2017 році), так і частка осіб, які зловживають спиртним (18,5 відсотка в 1990 році, 20 відсотків у 2017 році).