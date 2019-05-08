 Рівень cпоживання алкоголю в світі зростає - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Рівень cпоживання алкоголю в світі зростає - дослідження

З 1990 по 2017 рік загальний рівень споживання алкоголю в світі зріс на 70 відсотків, повідомляють дослідники. На вживання алкоголю впливають релігія, політика в сфері охорони здоров'я та темпи економічного зростання,

Рівень вживання алкоголю в світі зростає - дослідження

Людство вживає дедалі більше алкоголю, йдеться в дослідженні, опублікованому в середу, 8 травня, в британському медичному журналі The Lancet. Згідно з даними зі 189 країн, споживання алкоголю з 1990 по 2017 рік зросло на 70 відсотків.

Серед причин дослідники називають як загальне зростання кількості населення, так і зростання споживання алкоголю на одну особу. Водночас у різних регіонах спостерігаються різні тенденції. Якщо в Індії, Китаї та В'єтнамі споживання алкоголю на душу населення зросло, то в Східній Європі воно скорочується. У Німеччині спостерігається стагнація з невеликим ухилом у бік зниження.

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У 2017 році найменше алкоголю вживали на Близькому Сході, а найбільше - в Центральній та Східній Європі. При цьому "лідером" зі споживання є Молдова (15 літрів чистого спирту на особу віком від 15 до 99 років), а "найтверезішою" країною - Кувейт (0,005 літра на рік). Середній показник у світі в 1990 році становив 5,9 літра на особу, а в 2017 році - 6,5 літра.

На вживання алкоголю впливають такі чинники як релігія, політика в сфері охорони здоров'я та темпи економічного зростання, зазначають дослідники. Останній фактор особливо відчутний у Китаї та Індії, де з 1990 по 2017 рік стали споживати майже вдвічі більше алкоголю. А от у ФРН за цей період часу споживання скоротилося з 16,32 до 13,05 літра на особу, зазначає агентство dpa.

Також дослідники виявили, що в світі залишається більш-менш стабільною як частка людей, які зовсім не вживають алкоголю (46 відсотків у 1990 році, 43 відсотки в 2017 році), так і частка осіб, які зловживають спиртним (18,5 відсотка в 1990 році, 20 відсотків у 2017 році). 

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    "Стандарт чистоти пива" вже неактуальний

    Навіть пиво у Німеччині варять за правилами. 500-річний "стандарт чистоти пива" вимагає, щоб справжній напій варили лише з води, солоду та дріжджів. Подейкують, що він діє досі. Але це неправда. ЄС скасував "закон" у 1987 році. Утім, значна частина броварень досі дотримуються традиційної рецептури.

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    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Дизайнерське пиво - в моді

    Хоч "стандарту чистоти пива" вже давно необов’язково дотримуватися, маленькі та незалежні "крафтові" пивоварні з недавніх пір - у тренді. Особливо у Берліні. Значна кількість нових пивоварів приїхали з-за кордону. Портал Mixology.eu обрав таких фаворитів з-поміж "пивних" стартапів: Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

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    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

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    Німеччина виробляє третину з 15 тисяч пивних сортів, які існують у світі. На її території розташовано 1,5 тисячі броварень. Але у споживанні країна "не тягне" на золоту медаль. Одна людина у Німеччині за рік в середньому випиває 110 літрів (приблизно від 300 до 320 пляшок пива). Чехи споживають більше - від 140 до 150 літрів. Все ж таки саме тут народився відомий сорт Pilsner.

  • Deutschland Köln

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Купуєш пиво? Роззуй очі!

    "Келих пива, будь ласка!". Зазвичай у відповідь на цю фразу, офіціант просто запропонує вам скуштувати регіональний сорт. Іноді навіть не перепитає, якому саме пиві ви надаєте перевагу. В Мюнхені гість отримує пшеничне пиво, тобто "світле", у Кельні - сорт Kölsch, а у Гамбурзі - Astra. Тому, хто у Кельні попросить келих "темного" з сусіднього Дюссельдорфа, не позаздриш.

  • Stillleben Bier Fass

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Правильний келих

    Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.

  • Bildergalerie Weizenbier

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Оманливі відсотки

    Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!

  • Symbolbild Bier Alster Alsterwasser Radler Bayern Bierglas

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Все в перемішку

    У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.

  • Bildergalerie Biergläser

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Різнобарвне пиво

    Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.

  • Alkohol in der Öffentlichkeit

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Пити дозволено!

    В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.

  • Plastikflaschen Pfand

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Тільки не до смітника!

    Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська


DW.COM

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

Німці так полюбляють пиво, що 23 квітня навіть відзначають День німецького пива. DW представляє десять фактів про німецьке пиво, які стануть у нагоді в розмові про хмільний напій. (23.04.2018)  

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