Рівень світового океану зростає швидше, ніж очікувалося - доповідь ООН

Рівень світового океану підвищується швидше, ніж передбачалося донині, і це може привести до катастрофічних наслідків для всього людства. До такого висновку дійшли автори спеціальної доповіді ООН про зміну клімату, оприлюдненої в середу, 25 вересня. У дослідженні, над яким працювали більше ста вчених, відзначається, що потепління в полярних регіонах і танення льодовиків призводить до зникнення все більшого числа видів морських тварин і прискорює зміну клімату.

Згідно з доповіддю, з 2005 року підйом рівня світового океану відбувається в 2,5 рази швидше, ніж у XX столітті - переважно внаслідок танення полярних льодовиків. У разі, якщо викиди парникових газів не стримувати, то до 2100 року швидкість цього процесу може зрости вчетверо.

На даний момент приблизно кожна десята людина на планеті живе в регіоні, розташованому на висоті менше 10 метрів над рівнем моря. Навіть у разі значного скорочення викидів парникових газів до 2050 року низка прибережних міст і малих острівних держав будуть щорічно затоплюватися. Донині настільки масштабні повені відбувалися там не частіше, ніж один раз на сто років, говориться в доповіді.

Експерти також попереджають, що одним із наслідків глобального потепління стане скорочення запасів продовольства на планеті. Згідно з доповіддю ООН, підйом рівня моря призведе до сильніших штормів і засолення ґрунтів. А падіння врожайності, у свою чергу, спричинить зростання цін на продукти харчування - зокрема в країнах, які розташовані на інших континентах і не мають виходу до моря. Крім того, через танення льодовиків у Арктиці в атмосферу викидається все більше метану і вуглекислого газу. А це, знову ж таки, прискорює глобальне потепління.

Хто постраждає найбільше?

За словами експертів ООН, від наслідків глобального потепління, в першу чергу, страждають ті, хто несе за нього найменшу відповідальність. Підвищення кислотності вод світового океану через зростання викидів вуглекислого газу загрожує популяції промислових риб, які є основним джерелом харчування для мільйонів людей. У свою чергу, багато жителів гірських районів зіткнуться з нестачею питної води через обміління річок.

Утім, якщо держави світу почнуть активно діяти просто зараз, ефект глобального потепління все ж можна буде пом'якшити, йдеться в звіті ООН.