 Рівень світового океану зростає швидше, ніж очікувалося - доповідь ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Рівень світового океану зростає швидше, ніж очікувалося - доповідь ООН

За оцінками ООН, рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалося. Від цього постраждають жителі бідних країн, прибережних міст і острівних держав.

Повінь у Бангладеш, липень 2019 року

Повінь у Бангладеш, липень 2019 року

Рівень світового океану підвищується швидше, ніж передбачалося донині, і це може привести до катастрофічних наслідків для всього людства. До такого висновку дійшли автори спеціальної доповіді ООН про зміну клімату, оприлюдненої в середу, 25 вересня. У дослідженні, над яким працювали більше ста вчених, відзначається, що потепління в полярних регіонах і танення льодовиків призводить до зникнення все більшого числа видів морських тварин і прискорює зміну клімату.

Згідно з доповіддю, з 2005 року підйом рівня світового океану відбувається в 2,5 рази швидше, ніж у XX столітті - переважно внаслідок танення полярних льодовиків. У разі, якщо викиди парникових газів не стримувати, то до 2100 року швидкість цього процесу може зрости вчетверо.

На даний момент приблизно кожна десята людина на планеті живе в регіоні, розташованому на висоті менше 10 метрів над рівнем моря. Навіть у разі значного скорочення викидів парникових газів до 2050 року низка прибережних міст і малих острівних держав будуть щорічно затоплюватися. Донині настільки масштабні повені відбувалися там не частіше, ніж один раз на сто років, говориться в доповіді.

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У Арктиці панує надзвичайна для цього регіону спека. Наслідком цього є найбільші за останні 20 років пожежі. Кліматичні зміни також спричиняють танення вічної мерзлоти та вивільнення значних обсягів вуглекислого газу. (30.07.2019)

Унаслідок змін клімату Ісландія втратила свій перший льодовик. На його місці тепер встановили пам'ятну дошку. (19.08.2019)

Експерти також попереджають, що одним із наслідків глобального потепління стане скорочення запасів продовольства на планеті. Згідно з доповіддю ООН, підйом рівня моря призведе до сильніших штормів і засолення ґрунтів. А падіння врожайності, у свою чергу, спричинить зростання цін на продукти харчування - зокрема в країнах, які розташовані на інших континентах і не мають виходу до моря. Крім того, через танення льодовиків у Арктиці в атмосферу викидається все більше метану і вуглекислого газу. А це, знову ж таки, прискорює глобальне потепління.

Хто постраждає найбільше?

За словами експертів ООН, від наслідків глобального потепління, в першу чергу, страждають ті, хто несе за нього найменшу відповідальність. Підвищення кислотності вод світового океану через зростання викидів вуглекислого газу загрожує популяції промислових риб, які є основним джерелом харчування для мільйонів людей. У свою чергу, багато жителів гірських районів зіткнуться з нестачею питної води через обміління річок.

Утім, якщо держави світу почнуть активно діяти просто зараз, ефект глобального потепління все ж можна буде пом'якшити, йдеться в звіті ООН.

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