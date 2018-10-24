 Рівень підтримки партії Меркель у Німеччині - на рекордно низькому рівні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Рівень підтримки партії Меркель у Німеччині - на рекордно низькому рівні

За сестринський союз партій ХДС/ХСС зараз готові віддати голоси лише 24 відсотки німців. Тим часом Зелені посилюють свої позиції серед виборців, обігнавши традиційних суперників і нинішніх союзників ХДС/ХСС з СДПН.

Лідерка ХДС Анґела Меркель та голова ХСС Горст Зеегофер

Лідерка ХДС Анґела Меркель та голова ХСС Горст Зеегофер

У Німеччині підтримка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на чолі з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) та Християнсько-соціального союзу впала до нового історичного мінімуму. Про це свідчать дані опитування Sonntagstrend інституту Emnid, оприлюднені у неділю, 28 жовтня, виданням Bild am Sonntag.

Згідно з результатами опитування, зараз лише 24 відсотки респондентів підтримують блок сестринських партій ХДС/ХСС. Це на один відсотковий пункт менше, ніж минулого тижня, і так мало, як ніколи раніше. Тим часом Зелені посилюють свої позиції та зараз мають підтримку з боку 20 відсотків виборців. Згідно з даними видання, це є найвищим рівнем підтримки Зелених за останні сім років.

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Результат останніх земельних виборів у Баварії став історичною поразкою для ХСС, а відповідальність за це лежить насамперед на Горсті Зеегофері. Наслідки цих виборів відчує вся Німеччина, вважає Розалія Романець. (15.10.2018)

Підтримка партій ХДС, ХСС та СДПН, за даними останього опитування, знову знизилася. Натомість продовжує зростати рейтинг Зелених. (19.10.2018)

Третю позицію посідає правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), рівень підтримки якої становить 16 відсотків. А за Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), як і минулого тижня, готові віддати голоси лише 15 відсотків респондентів. Вільну демократичну партію (ВДП) та Ліву партію підтримують по 10 відсотків виборців. В опитуванні, проведеному з 18 жовтня по 24 жовтня, взяли участь 1905 респондентів.

Нагадаємо, в останні місяці спостерігається тенденція до зниження підтримки партій "великої коаліції" у ФРН - ХДС/ХСС та СДПН. Проявляється вона і на земельному рівні. 14 жовтня в Баварії на виборах земельного парламенту ХСС не лише втратив абсолютну більшість, а й показав найгірший результат з 1950 року. А соціал-демократи взагалі опинилися на п'ятому місці. Це були перші регіональні вибори після формування навесні четвертого уряду канцлерки Анґели Меркель . Падіння популярності партій коаліції пов'язують у тому числі і з частими суперечками між партнерами. У неділю відбуваються вибори до земельного парламенту Гессена, які також багато хто вважає лакмусовим папірцем у тесті на довіру населення до уряду в Берліні. Згідно з прогнозами, чинна коаліція у складі ХДС та Зелених може втратити більшість, а соціал-демократи - опинитися на третьому місці за результатами голосування. Водночас внаслідок виборів АдН має потрапити в останній земельний парламент країни, в якому вона поки що не представлена.

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