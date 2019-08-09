Рівень мікропластику у питній воді не становить загрози для здоров'я - ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) дійшли висновку, що наразі рівень мікропластику у воді з-під крану та бутильованій воді безпечний для людського здоров'я. Про це йдеться у новому звіті ВООЗ, опублікованому в четвер, 22 серпня.

"На основі обмеженої інформації, до якої ми маємо доступ, видається, що наявний рівень мікропластику у питній воді не несе ризиків для здоров'я", - цитує інформагенція dpa експертку ВООЗ Маріу Нейра.

Водночас у ВООЗ підкреслили, що наявної інформації недостатньо для того, щоб робити вичерпні висновки. А кількість достовірних досліджень на тему рівня мікропластику у питній воді та його безпечності для людського організму - обмежена. ВООЗ наголосила на необхідності продовжувати досліджувати небезпеку пластику у питній воді.

Звідки у питній воді мікропластик?

"Пластик присутній у всьому довкіллі та є частиною колообігу води у природі", - йдеться у звіті. Як мікропластик опиняється у воді, яку споживають люди, часто достеменно невідомо. Серед важливих джерел вчені називають дощову, талу та стічні води. Крім того, забруднення може відбуватися на різних етапах обробки питної води.

Згідно зі звітом, незалежно від ризиків для людського здоров'я необхідно зменшити рівень пластику в довкіллі. "Політики та громадськість мають вжити заходів, щоб урегулювати обіг пластику, зменшити його використання, де це можливо", - вважають експерти ВООЗ. Зокрема, в організації наголосили на необхідності очистки стічних вод за допомогою фільтрації. Такий крок може допомогти вирішити й проблему очистки води від небезпечних патогенних мікробів.