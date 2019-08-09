 Рівень мікропластику у питній воді не становить загрози для здоров′я - ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рівень мікропластику у питній воді не становить загрози для здоров'я - ВООЗ

Мікропластик у питній воді не несе ризиків для людського здоров'я, йдеться у звіті ВООЗ. Водночас наявної інформації недостатньо, щоб робити вичерпні висновки.

Мікропластик (архівне фото)

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) дійшли висновку, що наразі рівень мікропластику у воді з-під крану та бутильованій воді безпечний для людського здоров'я. Про це йдеться у новому звіті ВООЗ, опублікованому в четвер, 22 серпня.

"На основі обмеженої інформації, до якої ми маємо доступ, видається, що наявний рівень мікропластику у питній воді не несе ризиків для здоров'я", - цитує інформагенція dpa експертку ВООЗ Маріу Нейра.

Водночас у ВООЗ підкреслили, що наявної інформації недостатньо для того, щоб робити вичерпні висновки. А кількість достовірних досліджень на тему рівня мікропластику у питній воді та його безпечності для людського організму - обмежена. ВООЗ наголосила на необхідності продовжувати досліджувати небезпеку пластику у питній воді.

Звідки у питній воді мікропластик?

"Пластик присутній у всьому довкіллі та є частиною колообігу води у природі", - йдеться у звіті. Як мікропластик опиняється у воді, яку споживають люди, часто достеменно невідомо. Серед важливих джерел вчені називають дощову, талу та стічні води. Крім того, забруднення може відбуватися на різних етапах обробки питної води. 

DW.COM

Всесвітня організація охорони здоров'я працюватиме над розробкою ґрунтовного дослідження впливу мікропластику на здоров'я людини. (15.03.2018)

Австрійські вчені дослідили кал восьми осіб з різних континентів, які пили воду з пластикових пляшок та вживали продукти з упаковок. (23.10.2018)

Згідно зі звітом, незалежно від ризиків для людського здоров'я необхідно зменшити рівень пластику в довкіллі. "Політики та громадськість мають вжити заходів, щоб урегулювати обіг пластику, зменшити його використання, де це можливо", - вважають експерти ВООЗ. Зокрема, в організації наголосили на необхідності очистки стічних вод за допомогою фільтрації. Такий крок може допомогти вирішити й проблему очистки води від небезпечних патогенних мікробів.

Дивитись відео 00:54

У Швеції виявили пляжі з мікропластику (09.08.2019)

 

Аудіо й відео до теми

У Швеції виявили пляжі з мікропластику (09.08.2019)  

Заборона одноразового пластику: що зникне в ЄС? (19.12.2018)  

Також за темою

У Швеції виявили пляжі з мікропластику (09.08.2019) 09.08.2019

Пляж під ногами може виявитися не з піску, а з... мікропластику. Таке відкриття зробили шведські науковці. Як так сталося?

Massentourismus, Portugal, Kreuzfahrtschiff, Hafen, Funchal, Madeira, Portugal, Europa

Португалія потерпає від масового туризму 08.08.2019

Щороку Португалія ставить нові рекорди туризму. Туристичний бум приносить великі гроші країні, яка досі остаточно не вийшла з економічної кризи. Однак масовий туризм спричиняє й дедалі більше проблем для довкілля.

Recycling von Plastikflaschen in China

Вчені вперше виявили мікропластик у пробах людського калу 23.10.2018

Австрійські вчені дослідили кал восьми осіб з різних континентів, які пили воду з пластикових пляшок та вживали продукти з упаковок.

Реклама

Докладно

Putin und G7 Karikatur

Шлях Путіна до "великої сімки"

За відновлення членства Росії у "великій сімці" виступає лише президент США.  

Круїзний лайнер у Венеції

Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. Томас Шпан вважає, що настав час протидіяти цьому явищу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  