 Рівень довіри до Путіна в РФ впав за рік з 59 до 39 відсотків - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Рівень довіри до Путіна в РФ впав за рік з 59 до 39 відсотків - опитування

За даними "Левада-центру", з листопада 2017 року до вересня 2018 року росіян, які довіряють Путіну, поменшало на 20 відсотків.

Рейтинг Путіна помітно впав

Рейтинг Путіна помітно впав

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Міністри оборони НАТО під час зустрічі офіційно заявили: атаки з боку Росії посилились. Не з допомогою танків чи ракет, а через інтернет. Це є частиною одного плану, вважає Міодраг Шоріч. (08.10.2018)

За опитуванням "Левада-центру", кількість росіян, які готові протестувати проти пенсійної реформи, значно скоротилася. Водночас більшість населення все ж не підтримує реформу. (27.09.2018)

Рівень довіри росіян до президента РФ Володимира Путіна як політика за останні десять місяців впав на 20 процентних пунктів - з 59 відсотків у листопаді 2017 року до 39 відсотків у вересні 2018 року. Про це йдеться у результатах дослідження російської соціологічної компанії "Левада-центр", опублікованих у понеділок, 8 жовтня. Як пише російська газета "Ведомости", падіння рейтингу Путіна пов'язане з підтримкою ним підвищення пенсійного віку на п'ять років.

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці вересня, найбільший антирейтинг має прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв - 31 відсоток опитаних назвали його ім'я, коли їх попросили назвати кілька імен політиків, яким респонденти найбільше не довіряють. Довіряє російському прем'єру лише десять відсотків. Саме Медведєв у червні, незадовго до початку футбольного Чемпіонату світу в Москві, оголосив про намір провести пенсійну реформу в Росії. Путіну не довіряє 13 відсотків опитаних. 

Як повідомлялося, у десятках російських міст 9 вересня пройшли мітинги проти пенсійної реформи. Загалом в Росії затримали понад тисячу учасників протестних акцій.

Внаслідок реформи пенсійний вік для чоловіків у Росії піднімуть до 65 років, а для жінок - до 60. При цьому середня тривалість життя росіян становить 66 років - для чоловіків, і 77 - для жінок.

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