Рівень довіри до Путіна в РФ впав за рік з 59 до 39 відсотків - опитування

За даними "Левада-центру", з листопада 2017 року до вересня 2018 року росіян, які довіряють Путіну, поменшало на 20 відсотків.
Рівень довіри росіян до президента РФ Володимира Путіна як політика за останні десять місяців впав на 20 процентних пунктів - з 59 відсотків у листопаді 2017 року до 39 відсотків у вересні 2018 року. Про це йдеться у результатах дослідження російської соціологічної компанії "Левада-центр", опублікованих у понеділок, 8 жовтня. Як пише російська газета "Ведомости", падіння рейтингу Путіна пов'язане з підтримкою ним підвищення пенсійного віку на п'ять років.
Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці вересня, найбільший антирейтинг має прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв - 31 відсоток опитаних назвали його ім'я, коли їх попросили назвати кілька імен політиків, яким респонденти найбільше не довіряють. Довіряє російському прем'єру лише десять відсотків. Саме Медведєв у червні, незадовго до початку футбольного Чемпіонату світу в Москві, оголосив про намір провести пенсійну реформу в Росії. Путіну не довіряє 13 відсотків опитаних.
Як повідомлялося, у десятках російських міст 9 вересня пройшли мітинги проти пенсійної реформи. Загалом в Росії затримали понад тисячу учасників протестних акцій.
Внаслідок реформи пенсійний вік для чоловіків у Росії піднімуть до 65 років, а для жінок - до 60. При цьому середня тривалість життя росіян становить 66 років - для чоловіків, і 77 - для жінок.