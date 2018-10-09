Рятуємо клімат: що може зробити кожен з нас (відео)

Людство ще може стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм, вважають в ООН. Для цього необхідні зміни як на рівні держав, так і на рівні споживачів. Ось що кожен може зробити для порятунку планети.
Концерни, що виробляють м'ясо та молоко, спричиняють більше викидів парникових газів в атмосферу, ніж нафтова промисловість. Такого шокуючого висновку дійшли дослідники американського Інституту сільського господарства та торговельної політики. У середньому житель Німеччини з'їдає близько 60 кілограмів м'яса на рік, українці - близько 50. Аби стримати глобальне потепління, споживання м'ясної продукції треба зменшити хоча б до 22 кілограмів на людину до 2030 року. Відмова від м'яса або зменшення його споживання - це лише один із багатьох способів, як кожен може зменшити парникові викиди в атмосферу. Більше - в матеріалі DW:
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