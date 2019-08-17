Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого в пожежі у готелі в Одесі

Кількість загиблих внаслідок пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі досягла дев'яти. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), о 14:12 суботи, 17 серпня, рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. "Під час проведення слідчих дій на місці пожежі знайдено тіло дев'ятого загиблого", - йдеться на сторінці ДСНС у соціальній мережі Facebook. Раніше повідомлялося, що з десяти госпіталізованих внаслідок пожежі четверо осіб перебували у тяжкому стані.

Тим часом у Державному бюро розслідувань (ДБР) 17 серпня повідомили, що слідчі бюро почали розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків співробітниками ДСНС в Одеській області, "що призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей". Можливе правопорушення кваліфікують як "службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що одеський готель "Токіо Стар", де виникла пожежа, був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. За даними відомства, це - двоповерхова будівля з 270 номерами, з яких деякі навіть не мали вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася і представників держслужби не допустили до перевірки.

Загалом на момент пожежі у готелі перебували близько 200 осіб, з першого поверху евакуювали 64 людини, з другого - 72, кажуть у ДСНС.

Ліквідацію пожежі ускладнювало швидке поширення вогню конструкціями, а також пізнє оповіщення про надзвичайну подію. Ще під час гасіння пожежі виявили тіла восьми осіб, їхні особисті дані зараз встановлюють. Також сімох потерпілих евакуювали з будівлі рятувальники, згодом ще троє осіб самотужки звернулося по медичну допомогу. Серед постраждалих - двоє іноземців і дитина.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що власник готелю "Токіо Стар" відповість за цю трагедію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю", - пообіцяв президент. Сам Чорний у коментарі ЗМІ висловив готовність нести відповідальність, якщо буде встановлена провина з його боку.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпорядився розпочати масштабні перевірки місць відпочинку громадян, насамперед готелів та санаторіїв.

У Нацполіції розглядають три версії інциденту. "Перша версія - це можливий факт вбивства (...), коли потім був підпал з метою приховування злочину. Друга версія - порушення правил пожежної безпеки. І третя версія - необережне використання вогню постояльцями готелю", - цитує начальника управління Нацполіції в Одеській області Олега Беха агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 10 червня, у обласній клінічній психіатричній лікарні Одеси спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули семеро осіб. Одеська поліція повідомила, що порушила у зв'язку із цією трагедією кримінальне провадження за статтями "умисне вбивство" та "порушення вимог пожежної безпеки".