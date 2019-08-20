РФ і КНР хочуть обговорити у Радбезі ООН пуск ракети США

У відповідь на нещодавній пуск Сполученими Штатами крилатої ракети наземного базування Росія і Китай запросили проведення засідання Ради Безпеки ООН. Про це в середу, 21 серпня, повідомив виконувач обов'язків постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський у розмові з журналістами агенції новин "Інтерфакс".

"Ми запросили сьогодні разом з Китаєм засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із заявами США про плани з розробки й розміщення ракет середнього радіусу дії" - сказав Полянський, цитує "Інтерфакс".

Він додав, що відкрите засідання заплановане на четвер, 22 серпня о 15:00 за нью-йоркським часом, додав російський дипломат.

Як повідомлялося, проведений днями пуск американської крилатої ракети з наземної мобільної установки на острові Сан-Ніколас спричинив різку критику з боку Москви та Пекіна. РФ та КНР звинуватили США в нагнітанні ситуації та бажанні обрати курс на конфронтацію. Крім того, в Пекіні наголосили, що такі дії США становлять значну загрозу для глобальної та регіональної безпеки.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, приміром, зазначив, що проведене американцями випробування ракет цього класу свідчить про те, що Вашингтон вже давно планував свій вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Як повідомлялося, проведений 19 серпня пуск американської крилатої ракети наземного базування став першим після розірвання ДРСМД. Ракета влучила в ціль, розташовану на відстані понад 500 кілометрів від місця запуску, повідомили в Пентагоні.

Нагадаємо, договір про РСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксував відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і меншої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети становлять значну загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.

США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво крилатих ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). На думку американців, такі ракети здатні вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. У Москві ж все заперечували та стверджували, що ця ракета не є порушенням угоди. У грудні 2018 року США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729.

Оскільки цього не відбулося, то Вашингтон розпочав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД. Договір офіційно припинив діяти 2 серпня.

Після цього глава Пентагону повідомив, що США прискорюють розробку нових ракетних систем, зокрема "мобільних систем неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". Водночас президент США Дональд Трамп не виключив обговорення можливості укладення нового договору щодо ядерних озброєнь з Росією та Китаєм.