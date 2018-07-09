 РФ, ЄС і Україна проведуть зустріч щодо газових питань 17 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

РФ, ЄС і Україна проведуть зустріч щодо газових питань 17 липня

Головним питанням переговорів між "Газпромом" і "Нафтогазом" стануть умови транзиту газу через територію України для європейських споживачів.

Українська, європейська та російська сторони обговорять транзит газу через Україну

Українська, європейська та російська сторони обговорять транзит газу через Україну

Росія, Євросоюз і Україна планують 17 липня в Берліні провести тристоронню зустріч з газових питань. Про це у вівторок, 10 липня, повідомили в російському міністерстві  енергетики. "Головним на порядку денному переговорів стане обговорення умов транзиту газу через територію України для європейських споживачів, у тому числі строків транзитних договорів між "Газпромом" і "Нафтогазом України", - йдеться в повідомленні.

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"Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з "Газпромом". Українська компанія оцінила свої вимоги у майже 12 мільярдів доларів. (06.07.2018)

Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження через рішення "Нафтогазу" виплатити керівництву компанії понад 46 мільйонів доларів США за судову перемогу над російським "Газпромом", повідомив Юрій Луценко. (04.07.2018)

Російську делегацію на переговорах очолюватиме глава міненерго Олександр Новак. Також під час поїздки Новак проведе двосторонню зустріч з міністром економіки і енергетики ФРН Петером Альтмаєром (Peter Altmaier), під час якої сторони обговорять співпрацю двох країн в галузі енергетики.

Аудит премій "Нафтогазу"

Тим часом в Україні голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив про запланований на друге півріччя 2018 року аудит премій на суму 46,3 мільйона гривень, яку призначила наглядова рада "Нафтогазу України" співробітникам компанії за їхній внесок у перемогу в судовому спорі з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Про це Пацкан оголосив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж за підсумками рішень щодо двох спорів на постачання і транзит газу виснував, що "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,56 мільярда доларів.

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РФ, ЄС і Україна проведуть зустріч щодо газу 17 липня

Головним питанням переговорів стануть умови транзиту газу через територію України для європейських споживачів. 

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