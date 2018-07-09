РФ, ЄС і Україна проведуть зустріч щодо газових питань 17 липня

Росія, Євросоюз і Україна планують 17 липня в Берліні провести тристоронню зустріч з газових питань. Про це у вівторок, 10 липня, повідомили в російському міністерстві енергетики. "Головним на порядку денному переговорів стане обговорення умов транзиту газу через територію України для європейських споживачів, у тому числі строків транзитних договорів між "Газпромом" і "Нафтогазом України", - йдеться в повідомленні.

Російську делегацію на переговорах очолюватиме глава міненерго Олександр Новак. Також під час поїздки Новак проведе двосторонню зустріч з міністром економіки і енергетики ФРН Петером Альтмаєром (Peter Altmaier), під час якої сторони обговорять співпрацю двох країн в галузі енергетики.

Аудит премій "Нафтогазу"

Тим часом в Україні голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив про запланований на друге півріччя 2018 року аудит премій на суму 46,3 мільйона гривень, яку призначила наглядова рада "Нафтогазу України" співробітникам компанії за їхній внесок у перемогу в судовому спорі з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Про це Пацкан оголосив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж за підсумками рішень щодо двох спорів на постачання і транзит газу виснував, що "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,56 мільярда доларів.