 РФ розширила антиукраїнські санкції на понад 200 осіб та організацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

РФ розширила антиукраїнські санкції на понад 200 осіб та організацій

Російський уряд розширив список фізичних та юридичних осіб з України, щодо яких діють санкції. Прем'єр РФ Медведєв стверджує, що це зроблено для "захисту інтересів російської держави".

Дмитро Медведєв повідомив про розширення санкцій проти України

Дмитро Медведєв повідомив про розширення санкцій проти України

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв у вівторок, 25 грудня, повідомив про те, що підписав постанову уряду, яка розширює список українських громадян та підприємств, які підпадають під російські обмежувальні заходи. "Список фізичних та юридичних осіб України, щодо яких застосовуватимуться спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", - йдеться в повідомленні російського прем'єра у мережі Twitter.

До санкційного списку додано ще понад 200 фізичних та юридичних осіб, повідомив російський кабінет міністрів, передає агенція "Інтерфакс". Санкції будуть застосовуватися "у зв'язку з недружніми діями України щодо російських громадян і юросіб".

Згодом на сайті російського уряду був розміщений оновлений санкційний список, який включає 567 фізичних осіб, а також 75 підприємств, до яких застосовуватимуться санкції. У ньому присутні й чимало політиків, яких в Україні вважають проросійськими. Зокрема, у санкційному списку - Вадим Новинський, Михайло Добкін, Борис Колесніков, Олександр Вілкул, Євген Мураєв та інші.

Нагадаємо, 1 листопада Медведєв підписав постанову про введення спеціальних економічних заходів щодо фізичних і юридичних осіб України. Санкції були запроваджені проти 322 фізичних та 68 юридичних осіб. Вони передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ, а також заборону на переказ коштів за межі Росії.

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Санкції поширюються, зокрема, на суддів Конституційного Суду України, багатьох депутатів Верховної Ради VIII скликання, великих українських підприємців, чиновників адміністрації президента, керівників виконавчої влади та великих українських компаній. Уряд РФ повідомив, що залишив за собою право скасування введених заходів "у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених стосовно російських громадян та юридичних осіб".

В українському МЗС тоді назвали запровадження Москвою санкцій "продовженням агресії", а самі обмежувальні заходи - такими, що не мають нічого спільного з міжнародним правом. 

В українському санкційному списку через анексію Росією Криму та агресію на Донбасі перебувають понад 1700 фізичних та майже 800 юридичних осіб.

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