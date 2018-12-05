 РФ погрожує Кіпру ″небезпечними наслідками″ у разі розміщення солдат США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

РФ погрожує Кіпру "небезпечними наслідками" у разі розміщення солдат США

Росія заявила, що Сполучені Штати посилюють свою військову присутність на Кіпрі і що Москва буде змушена відреагувати на це з огляду на "антиросійську складову" американських планів.

Марія Захарова заявила про посилення військової присутності США на Кіпрі

Марія Захарова заявила про посилення військової присутності США на Кіпрі

Росія вимагає від влади Кіпру не допустити посилення військової присутності США у країні. Про це у середу, 5 грудня, заявила представниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, до Москви "з різних джерел" надходить інформація про активне опрацювання американцями можливостей нарощування своєї військової присутності на Кіпрі. "Мета не приховується - протидія зростаючому російському впливу в регіоні у світлі успішного проведення операції російських військових у Сирії", - заявила вона.

Захарова зазначила, що "певний час тому" делегація американських експертів проінспектувала на острові об'єкти військово-стратегічного значення з точки зору перспектив створення пунктів передового базування Збройних сил США. За її словами, Вашингтон проводить інтенсивні консультації з Нікосією з різних аспектів розширення співпраці у військово-технічній сфері.

Представниця МЗС наголосила, що подальша мілітаризація Кіпру "призведе до небезпечних дестабілізуючих наслідків" для нього самого. "У Москві не можуть не враховувати антиросійську складову цих планів, в разі реалізації яких ми будемо змушені вжити відповідних заходів", - зазначила Захарова.

DW.COM

На засіданні глав МЗС країн НАТО першою темою була Керченська криза. Утім, про жодні конкретні дії у відповідь на агресію Росії у Альянсі не оголосили. Крім того, США дали Росії останній шанс зберегти договір про РСМД. (04.12.2018)

Відповідно до підписаних між Росією та Кіпром угод про військову співпрацю, кораблі ВМФ РФ зможуть заходити в порти острова. Нікосія подякувала за позицію Москви в кіпрському питанні. (25.02.2015)

США поки не відреагували цю заяву, передає агенція Reuters. Своєю чергою, речник уряду Кіпру Продромос Продрому заявив, що у острова немає бажання продовжувати мілітаризацію. "Ми хочемо пояснити, що це ніколи не було нашою метою, і ми не прагнемо мілітаризації Кіпру. Республіка Кіпр, в силу вигідності її географічного розташування, пропонує можливості для місій гуманітарного характеру, і лише в тих випадках, коли країни роблять запит або мають відповідний Меморандум про взаєморозуміння з республікою", - заявив він.

На Кіпрі, який раніше був британською колонією, розташовані дві британські військові бази. У США є посольство в Нікосії. Кіпрські ЗМІ повідомили, що острів нещодавно призначив військового аташе у Вашингтоні.

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