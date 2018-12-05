РФ погрожує Кіпру "небезпечними наслідками" у разі розміщення солдат США

Росія вимагає від влади Кіпру не допустити посилення військової присутності США у країні. Про це у середу, 5 грудня, заявила представниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, до Москви "з різних джерел" надходить інформація про активне опрацювання американцями можливостей нарощування своєї військової присутності на Кіпрі. "Мета не приховується - протидія зростаючому російському впливу в регіоні у світлі успішного проведення операції російських військових у Сирії", - заявила вона.

Захарова зазначила, що "певний час тому" делегація американських експертів проінспектувала на острові об'єкти військово-стратегічного значення з точки зору перспектив створення пунктів передового базування Збройних сил США. За її словами, Вашингтон проводить інтенсивні консультації з Нікосією з різних аспектів розширення співпраці у військово-технічній сфері.

Представниця МЗС наголосила, що подальша мілітаризація Кіпру "призведе до небезпечних дестабілізуючих наслідків" для нього самого. "У Москві не можуть не враховувати антиросійську складову цих планів, в разі реалізації яких ми будемо змушені вжити відповідних заходів", - зазначила Захарова.

США поки не відреагували цю заяву, передає агенція Reuters. Своєю чергою, речник уряду Кіпру Продромос Продрому заявив, що у острова немає бажання продовжувати мілітаризацію. "Ми хочемо пояснити, що це ніколи не було нашою метою, і ми не прагнемо мілітаризації Кіпру. Республіка Кіпр, в силу вигідності її географічного розташування, пропонує можливості для місій гуманітарного характеру, і лише в тих випадках, коли країни роблять запит або мають відповідний Меморандум про взаєморозуміння з республікою", - заявив він.

На Кіпрі, який раніше був британською колонією, розташовані дві британські військові бази. У США є посольство в Нікосії. Кіпрські ЗМІ повідомили, що острів нещодавно призначив військового аташе у Вашингтоні.