 РФ перекидає у Сирію сотні військових поліцейських і техніку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

РФ перекидає у Сирію сотні військових поліцейських і техніку

Росія вирішила підсилити контингент у Сирії 276 військовими поліцейськими та 33 одиницями військової техніки, пишуть російські ЗМІ. США занепокоєні зближенням Туреччини та РФ.

Російський військовий поліцейський у сирійській провінції Ідліб

Російський військовий поліцейський у сирійській провінції Ідліб

"З огляду на нові задачі" Росія протягом тижня перекине до Сирії ще 276 російських військових поліцейських та 33 одиниці військової техніки. Про це з посиланням на джерело у міністерстві оборони РФ у четвер, 24 жовтня, пише російська державна інформаційна агенція "РИА Новости".

DW.COM

Раніше цього дня російське видання "Ведомости", також із посиланням на власне джерело, "близьке до міністерства оборони РФ", повідомляло про намір Кремля перекинути до Туреччини батальйон військових поліцейських та легку бронетехніку. Ці сили будуть спрямовані для виконання укладених нещодавно російсько-турецьких домовленостей.

За словами джерела видання, російська військова поліція відіграватиме ключову роль у реалізації домовленостей президента РФ Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана. "Саме вона має виконувати роль буфера між між сирійськими та турецькими силами, оскільки залишати їх наодинці могло б мати найтяжчі наслідки", - наводить слова свого джерела видання "Ведомости".

Раніше у міністерстві оборони РФ заявляли, що російська військова поліція здійснюватиме патрулювання та підтримку правопорядку, а також сприятиме відводу курдських загонів самооборони та їхнього озброєння на 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зазначив, що для цього знадобиться перекидання додаткової техніки у Сирію.

США занепокоєні

На цьому тлі очільник Пентагону Майк Еспер висловив 24 жовтня занепокоєння через зближення Туреччини та Росії. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. "Нам потрібно, аби Туреччина була сильним та надійним союзником, яким вона була у минулому", - зазначив Еспер у Брюсселі.

Нагадаємо, 22 жовтня  Ердоган та Путін домовилися спільно діяти на півночі Сирії. За словами Ердогана, упродовж 150-годинного перемир'я, що розпочалось опівдні 23 жовтня, курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та їхні важкі озброєння будуть відсунуті на 30 кілометрів вглиб Сирії. 

Infografik Karte Sicherheitszonen Syrien UK

Президент Туреччини додав, що Росія і Туреччина здійснюватимуть спільне патрулювання на десятикілометровій ділянці території. За словами Ердогана, на звільненій від курдських загонів території планують поселити до мільйона сирійських біженців.

Нагадаємо, термін дії попереднього перемир'я спливав увечері 22 жовтня, про нього домовилися минулого тижня під час візиту до Анкари віцепрезидента США Майка Пенса. В обмін на призупинення наступу турецької армії на курдські формування на території Сирії Анкара вимагала відведення курдами підрозділів із прикордонної зони завширшки 30 кілометрів та завдовжки 120 кілометрів на схід від річки Євфрат. 

Також за темою

Russland Verteidigungsminister Sergej Schoigu

Росія застерігає щодо втечі терористів з сирійських в'язниць 21.10.2019

Внаслідок наступу Туреччини на півночі Сирії без охорони залишились близько 12 в'язниць, в яких утримувались терористи. Вони "розтікаються", заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Russland Treffen Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin in Sotschi

Ердоган та Путін домовилися щодо спільних дій на північному сході Сирії 22.10.2019

Туреччина погодилася подовжити перемир'я на північному сході Сирії ще на 150 годин. Після виведення курдських підрозділів військові Туреччини і РФ мають спільно патрулювати частину території.

Türkei Treffen Erdogan Putin in Ankara

Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі й обговорять операцію Туреччини в Сирії 22.10.2019

Предмет переговорів президентів РФ Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - турецька операція в Сирії. Тим часом держсекретар США заявив, що Трамп готовий застосувати військову силу щодо Анкари.

Реклама

Докладно

Поліграф (фотоілюстрація)

"Поліграф-шоу"

Чи перевірка на детекторі брехні допоможе очистити лави "Слуги народу" від можливої корупції?  

Будинок уряду в Києві

Уряд спростив реєстрацію представництв іноземних компаній

Знижена плата за реєстрацію представництва іноземної компанії та її строк.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  