РФ перекидає у Сирію сотні військових поліцейських і техніку

"З огляду на нові задачі" Росія протягом тижня перекине до Сирії ще 276 російських військових поліцейських та 33 одиниці військової техніки. Про це з посиланням на джерело у міністерстві оборони РФ у четвер, 24 жовтня, пише російська державна інформаційна агенція "РИА Новости".

Раніше цього дня російське видання "Ведомости", також із посиланням на власне джерело, "близьке до міністерства оборони РФ", повідомляло про намір Кремля перекинути до Туреччини батальйон військових поліцейських та легку бронетехніку. Ці сили будуть спрямовані для виконання укладених нещодавно російсько-турецьких домовленостей.

За словами джерела видання, російська військова поліція відіграватиме ключову роль у реалізації домовленостей президента РФ Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана. "Саме вона має виконувати роль буфера між між сирійськими та турецькими силами, оскільки залишати їх наодинці могло б мати найтяжчі наслідки", - наводить слова свого джерела видання "Ведомости".

Раніше у міністерстві оборони РФ заявляли, що російська військова поліція здійснюватиме патрулювання та підтримку правопорядку, а також сприятиме відводу курдських загонів самооборони та їхнього озброєння на 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зазначив, що для цього знадобиться перекидання додаткової техніки у Сирію.

США занепокоєні

На цьому тлі очільник Пентагону Майк Еспер висловив 24 жовтня занепокоєння через зближення Туреччини та Росії. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. "Нам потрібно, аби Туреччина була сильним та надійним союзником, яким вона була у минулому", - зазначив Еспер у Брюсселі.

Нагадаємо, 22 жовтня Ердоган та Путін домовилися спільно діяти на півночі Сирії. За словами Ердогана, упродовж 150-годинного перемир'я, що розпочалось опівдні 23 жовтня, курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та їхні важкі озброєння будуть відсунуті на 30 кілометрів вглиб Сирії.

Президент Туреччини додав, що Росія і Туреччина здійснюватимуть спільне патрулювання на десятикілометровій ділянці території. За словами Ердогана, на звільненій від курдських загонів території планують поселити до мільйона сирійських біженців.

Нагадаємо, термін дії попереднього перемир'я спливав увечері 22 жовтня, про нього домовилися минулого тижня під час візиту до Анкари віцепрезидента США Майка Пенса. В обмін на призупинення наступу турецької армії на курдські формування на території Сирії Анкара вимагала відведення курдами підрозділів із прикордонної зони завширшки 30 кілометрів та завдовжки 120 кілометрів на схід від річки Євфрат.