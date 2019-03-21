РФ може передати Україні п'ятьох політв'язнів та моряків - ЗМІ

Найближчим часом російська влада може видати Україні кількох політв'язнів, повідомили у середу, 21 серпня, російські ЗМІ. За даними агенції "Інтерфакс", йдеться про п'ятьох політв'язнів, засуджених в РФ за різні злочини, яких доставили в московський слідчий ізолятор (СІЗО) "Лефортово". "Відносно етапованих до Москви п'ятьох засуджених вирішується питання про видачу їх Україні для відбування покарання, призначеного судами в РФ", - сказав співрозмовник агентства.

За даними правозахисного центру "Меморіал", 20 серпня в "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. На думку правозахисників, це свідчить про те, що саме ці політв'язні знаходяться зараз в "Лефортово". Російський адвокат Ілля Новіков повідомив, що Карпюк і Клих точно перебувають у "Лефортова", інформує "Громадське".

Нагадаємо, Балух засуджений до чотирьох років і 11 місяців колонії і штрафу за зберігання боєприпасів. Гриб у березні цього року отримав шість років ув'язнення за звинуваченням у сприянні тероризму. Кримський активіст Кольченко в 2015 році засуджений до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні екстремістського угруповання і підготовці терактів в Криму. Клиха і Карпюка засудили до 20 років і 22,5 років ув'язнення відповідно за звинуваченням в участі у бойових діях на боці сепаратистів і вбивстві російських солдатів під час першої та другої чеченських воєн.

Водночас у російській Громадській спостережній комісії повідомили, що її представників не пустили до засуджених українців, які перебувають у "Лефортово". "Сьогодні нас не пустили до доставлених в ізолятор українців. Начальник відділу режиму і охорони сказав нам, що українці написали заяву, що не хочуть ні з ким розмовляти, проте ці заяви нам ніхто не показав", - повідомив член комісії та Московської Гельсінкської групи Євген Єнікєєв.

Тим часом російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела повідомила, що наразі також ведуться переговори щодо видачі Україні затриманих в Керченській протоці моряків. За інформацією видання, їх можуть передати на батьківщину вже до кінця серпня. Один з учасників переговорів повідомив, що йдеться про передачу усіх затриманих моряків. За інформацією видання, Україна може передати РФ редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, затриманого за звинуваченням у держзраді.