РФ з 24 квітня закриває частину Чорного моря для іноземних кораблів

Росія з суботи, 24 квітня, забороняє прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря. Обмеження триватимуть до 31 жовтня. Про закриття цих ділянок акваторії Чорного моря з 24 квітня міноборони РФ оголосило ще 16 квітня. Обмеження діятимуть з 21 години (за московським часом) 24 квітня до 21 години 31 жовтня, повідомляє російське інформагентство РИА "Новости".

Під заборону потрапила ділянка акваторії вздовж узбережжя анексованого Росією українського півострова Крим, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова і невелика ділянка біля західного краю Криму. Керченська протока і підходи до неї залишилися вільними для судноплавства. У документі не уточнюється, з якої причини та в інтересах якого російського відомства закриваються зазначені райони.

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На Заході побачили спробу дестабілізації в регіоні

Такі дії Москви стурбували Вашингтон. У Пентагоні цей крок російської влади назвали спробою дестабілізації ситуації в Україні. "Ми закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні й нарощування сил уздовж кордону з Україною та в окупованому Криму", - заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Він додав, що США підтверджують свою підтримку "суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами".

За словами представника Держдепартаменту Неда Прайса, крок російської сторони є ще однією неспровокованою ескалацією тривалої кампанії Москви з підриву і дестабілізації України.

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Євросоюз також закликав Росію переглянути рішення щодо закриття частини акваторії Чорного моря в районі Криму й обмеження доступу в повітряний простір. "Рішення Російської Федерації закрити окремі райони Чорного моря до 31 жовтня та обмежити доступ в повітряний простір над протизаконно анексованим Кримом є подальшим порушенням міжнародних норм і дестабілізує ситуацію в регіоні. Ми закликаємо Росію скасувати ці рішення", - заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Як повідомлялося, свій протест через кроки Росії висловило ще 15 квітня міністерство закордонних справ України. "Такі дії Російської Федерації є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - заявило МЗС України.

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