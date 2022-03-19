РФ зменшила присутність в українському небі - ЗСУ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

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DW стежить за подіями неділі, 20 березня (час київський)

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Мер Львова Андрій Садовий закинув міжнародним гуманітарніим організаціяїм недостатню підготовку на випадок збройного вторгнення Росії в Україну. "Жодна міжнародна організація не була підготовлена, хоча всі вже пів року говорили про можливий російський напад. Напевно тому, що західні аналітики говорили, що війна триватиме лише два дні, і Україна без опору буде окупована російськими військами", - сказав він в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, оприлюднений у суботу, 19 березня.

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Протиповітряна оборона України збила протягом 19 березня три вертольоти РФ. А у цілому у цей день "противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі", - повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook. Воно додає, що "ПС успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску" і зазначає, що РФ застосовує проти українців "новітню зброю - гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають українські, як у кількості, так і у бойових характеристиках".

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