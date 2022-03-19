 РФ зменшила присутність в українському небі - ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2022

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Новини

РФ зменшила присутність в українському небі - ЗСУ

Росія 25-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 20 березня.

Рештки штурмового літака ВПС Росії

Рештки штурмового літака ВПС Росії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 19 березня читайте тут 

DW стежить за подіями неділі, 20 березня (час київський) 

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Мер Львова Андрій Садовий закинув міжнародним гуманітарніим організаціяїм недостатню підготовку на випадок збройного вторгнення Росії в Україну. "Жодна міжнародна організація не була підготовлена, хоча всі вже пів року говорили про можливий російський напад. Напевно тому, що західні аналітики говорили, що війна триватиме лише два дні, і Україна без опору буде окупована російськими військами", - сказав він в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, оприлюднений у суботу, 19 березня. 

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Протиповітряна оборона України збила протягом 19 березня три вертольоти РФ. А у цілому у цей день "противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі", - повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook. Воно додає, що "ПС успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску" і зазначає, що РФ застосовує проти українців "новітню зброю - гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають українські, як у кількості, так і у бойових характеристиках". 

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