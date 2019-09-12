РФ звернулась до Інтерполу щодо інформації про наближеного до Кремля американського шпигуна

Москва звернулася до Інтерполу в зв'язку з інформацією американських ЗМІ про те, що Олег Смоленков, якого називають наближеним до Путіна агентом ЦРУ, перебуває в США. Про це у четвер, 12 вересня, повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. "Громадянин Росії зник на території іншої держави разом зі своєю сім'єю. За цим фактом, наскільки ми знаємо, в Росії відразу ж було порушено кримінальну справу", - сказала Захарова, передає агенція "Інтерфакс".

Вона зазначила, що інформація американських ЗМІ щодо того, що Смоленков перебуває у США, потребує перевірки. "У зв'язку з цим перед Вашингтоном за лінією Інтерполу були поставлені питання щодо факту зникнення російського громадянина і його перебування на території Сполучених Штатів Америки", - додала Захарова. Тим часом банк даних міжнародного розшуку на сайті Інтерполу ще не містить даних про Олега Смоленкова.

10 вересня низка американських ЗМІ повідомили, що у 2017 році американська розвідка евакуювала з РФ таємного агента з оточення вищого російського керівництва. За даними телеканалу CNN, співробітник "найвищого рівня" працював протягом понад десяти років на Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США і був джерелом інформації безпосередньо з Кремля і вищих структур національної безпеки. Повідомляється, що агент мав безпосередній доступ до президента РФ Володимира Путіна і навіть мав можливість надавати знімки документів з робочого столу російського лідера.

За даними видання The New York Times, агент дозволяв владі США скласти найкраще уявлення про хід думок і розпоряджень російського президента. Він був постачальником ключової інформації, котра дозволила ЦРУ зробити висновок про те, що Путін підтримував кандидатуру Трампа на президентських виборах і особисто віддав наказ про хакерську атаку на Національний комітет Демократичної партії.

Російське видання "Коммерсантъ" повідомило, що американським агентом міг бути колишній співробітник адміністрації Путіна Олег Смоленков, який виїхав у червні 2017 року з дружиною і трьома дітьми в Чорногорію і не повернувся після цього в Росію. Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Олег Смоленков дійсно працював у адміністрації президента, але не обіймав високих посад.