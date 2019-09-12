 РФ звернулась до Інтерполу щодо інформації про наближеного до Кремля американського шпигуна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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РФ звернулась до Інтерполу щодо інформації про наближеного до Кремля американського шпигуна

Російське міністерство закордонних справ звернулось до Інтерполу після того, як американські ЗМІ повідомили про перебування в США агента ЦРУ, який був наближеним до Путіна.

Американські ЗМІ повідомили про агента ЦРУ, який був наближений до російського президента

Американські ЗМІ повідомили про агента ЦРУ, який був наближений до російського президента

Москва звернулася до Інтерполу в зв'язку з інформацією американських ЗМІ про те, що Олег Смоленков, якого називають наближеним до Путіна агентом ЦРУ, перебуває в США. Про це у четвер, 12 вересня, повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. "Громадянин Росії зник на території іншої держави разом зі своєю сім'єю. За цим фактом, наскільки ми знаємо, в Росії відразу ж було порушено кримінальну справу", - сказала Захарова, передає агенція "Інтерфакс".

Вона зазначила, що інформація американських ЗМІ щодо того, що Смоленков перебуває у США, потребує перевірки. "У зв'язку з цим перед Вашингтоном за лінією Інтерполу були поставлені питання щодо факту зникнення російського громадянина і його перебування на території Сполучених Штатів Америки", - додала Захарова. Тим часом банк даних міжнародного розшуку на сайті Інтерполу ще не містить даних про Олега Смоленкова.

10 вересня низка американських ЗМІ повідомили, що у 2017 році американська розвідка евакуювала з РФ таємного агента з оточення вищого російського керівництва. За даними телеканалу CNN, співробітник "найвищого рівня" працював протягом понад десяти років на Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США і був джерелом інформації безпосередньо з Кремля і вищих структур національної безпеки. Повідомляється, що агент мав безпосередній доступ до президента РФ Володимира Путіна і навіть мав можливість надавати знімки документів з робочого столу російського лідера.

DW.COM

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За даними видання The New York Times, агент дозволяв владі США скласти найкраще уявлення про хід думок і розпоряджень російського президента. Він був постачальником ключової інформації, котра дозволила ЦРУ зробити висновок про те, що Путін підтримував кандидатуру Трампа на президентських виборах і особисто віддав наказ про хакерську атаку на Національний комітет Демократичної партії. 

Російське видання "Коммерсантъ" повідомило, що американським агентом міг бути колишній співробітник адміністрації Путіна Олег Смоленков, який виїхав у червні 2017 року з дружиною і трьома дітьми в Чорногорію і не повернувся після цього в Росію. Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Олег Смоленков дійсно працював у адміністрації президента, але не обіймав високих посад.

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