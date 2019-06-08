 ″Рух нових сил″ оголосив список на вибори до Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

"Рух нових сил" оголосив список на вибори до Верховної Ради

Лідер партії Міхеіл Саакашвілі заявив, що відповідає всім нормам законодавства, щоб стати народним депутатом, оскільки був відсутній в Україні з поважних причин.

Міхеіл Саакашвілі після повернення в Україну

Міхеіл Саакашвілі після повернення в Україну

Лідер партії "Рух нових сил", колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у четвер, 13 червня, оприлюднив список кандидатів від партії для участі у дострокових парламентських виборах. До першої п'ятірки входять сам Саакашвілі, колишній заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе, громадський діяч Олесь Доній, одеська гросмейстерка Наталія Жукова та ексміністр економіки Володимир Лановий.

"Ми йдемо туди не коаліції створювати, не в посадах брати участі. Ми йдемо туди боротися, піднімати Україну і садити", - наводить слова Саакашвілі  агенція "Українські новини". За його словами, з'їзд партії, на якому був затверджений список кандидатів, відбувся 10 червня.

DW.COM

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Саакашвілі також заявив, що сам відповідає усім нормам законодавства, щоб бути депутатом Верховної Ради, зокрема, нормі про проживання в Україні протягом п'яти останніх років. "У моєму випадку є прецеденти в українському законодавстві, якщо людина відсутня в Україні з поважних обставин, а в моєму випадку це всім зрозуміло. Президент Зеленський скасував указ попереднього президента і визнав тим самим, що це було незаконно. Якщо це було незаконно, то моя відсутність теж була незаконною, а значить, поважною", - сказав ексглава Одеської облдержадміністрації, передає "Інтерфакс-Україна".

Саакашвілі додав, що якщо Центральна виборча комісія не реєструватиме його кандидатом у депутати, то він оскаржить такі дії в суді. Крім того, він зазначив, що також є відповідне рішення суду щодо ексзаступника генпрокурора Давіда Сакварелідзе стосовно його п'ятирічного стажу.

Дивитись відео 00:59

Повернення Саакашвілі в Україну: як це було (29.05.2019)

Karikatur Sergey Elkin - Thema: Michail Saakaschwili ist wieder ukrainischer Staatsbürger und kehrt in die Ukraine zurück.

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Повернення Саакашвілі в Україну: як це було (29.05.2019)  

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