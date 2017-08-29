 ″Рух за ідентичність″ визнаний у ФРН правоекстремістським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Новини

"Рух за ідентичність" визнаний у ФРН правоекстремістським

Послідовників "етноплюралізму" у Німеччині визнали правими екстремістами.

Символ Німецького руху за ідентичність

Символ руху за ідентичність

Організацію "Рух за ідентичність" (Identitäre Bewegung Deutschland, IBD) у ФРН визнано правоекстремістською. Про це повідомило федеральне відомство з охорони конституції у четвер, 11 липня. Відповідно до цього рішення, за членами руху можна вести ретельне спостереження.

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Протягом 2018 року в Німеччині було зафіксовано сім спроб вбивства, в яких підозрюють правих екстремістів. Загалом торік понад 24 тисячі осіб було визнано правоохоронцями правими екстремістами. (23.06.2019)

Адвокат правого екстреміста Штефана Е., який зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке, повідомив про заперечення його підзахисним власного зізнання, передають ЗМІ. (02.07.2019)

Раніше з 2016 року рух перебував під офіційною підозрою, а тепер остаточно визначено, що організація має "правоекстремістські нахили". IBD, членами якого є близько 600 людей, проголошував так званий "етноплюралізм". Відповідно до цієї теорії, люди різних національностей не повинні жити в одному суспільстві.

Положення IBD не узгоджуються з основним законом Німеччини, дійшли висновку у федеральному відомстві з охорони конституції. Рух має на меті "виключити осіб неєвропейського походження з демократичних процесів і піддати їх дискримінації шляхом приниження їхньої людської гідності". Очільник федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) додав, що його установа не залишить без відповіді ксенофобську ідеологію. 

Під аналогічною офіційною підозрою, як і IBD до нинішнього рішення, перебувають і деякі структури, пов'язані з  популістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - "Der Flügel" і "Junge Alternative", молодіжна секція АдН. За власними заявами, IBD підтримує контакти з "Junge Alternative", зазначає агентство AFP.

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