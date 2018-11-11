Рух дизельних автомобілів обмежать ще у двох містах Німеччини

Адміністративний суд у місті Ґельзенкірхен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) постановив у четвер, 15 листопада, заборонити на певних вулицях у Ґельзенкірхені та сусідньому великому промисловому місті Ессені рух дизельних автомобілів старих моделей. Заборона набуде чинності з 1 липня 2019 року. В Ессені зона, на яку поширюватиметься заборона, включатиме і відрізок магістралі A40, яка частково проходить через місто. Це - перший випадок, коли заборона для дизельних автомобілів зачепить міжміський рух, зазначає агентство dpa.

В Ессені заборона поширюється на теперішню так звану "зелену зону", в межах якої, за рішенням суду, має бути створена "блакитна зона". У ній з липня заборонять рух дизельних автомобілів, що відповідають екологічному стандарту "Євро-4", а з вересня - також і тих, що відповідають стандарту "Євро-5". У Ґельзенкірхені вже з липня рух дизельних авто обох стандартів буде заборонений на одній з головних вулиць міста - Курт-Шумахер-Штрасе. Утім, для комерційного транспорту зроблять виняток.

Дедалі більше міст обмежують рух дизельних авто

Слухання відбулися, як і щодо заборони в низці інших міст, за позовом організації Deutsche Umwelthilfe ("Німецька допомога довкіллю", DUH). Ця організація бореться зокрема за зменшення викидів у атмосферу в німецьких містах. Представники DUH назвали рішення суду "поки що найпотужнішим вироком для захисту здоров'я".

Раніше суди вже ухвалили аналогічні заборони руху дизельних автомобілів у деяких районах Гамбурга, Штутгарта, Аахена, Франкфурта-на-Майні і Берліна. Окрім того, з квітня 2019 року Кельн має заборонити рух автомобілів стандарту "Євро-4" у визначених "зелених зонах". У сусідньому Бонні з квітня 2019 року для дизельних автомобілів старих моделей мають бути закриті дві дороги з високою інтенсивністю руху. Як і в Ессені та інших містах, з вересня 2019 року в Кельні і Бонні буде заборонено рух дизельних автомобілів стандарту "Євро-5".

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