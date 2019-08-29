Руслана Рябошапку призначено генеральним прокурором України

Український парламент проголосував за призначення генеральним прокурором України заступника голови офісу президента Руслана Рябошапку. За відповідне призначення ввечері четверга, 29 серпня, проголосували 312 народних депутатів.

Перед цим Рябошапка у кулуарах парламенту заявив, що у випадку його призначення він має намір організувати переатестацію в органах прокуратури, а від Верховної Ради очікує ухвалення закону, який дозволить запустити процедуру проведення конкурсів на прокурорські посади.

Генеральну прокуратуру, за словами Рябошапки, буде перейменовано на "Офіс генерального прокурора". Відомство, за його словами, стане "єдиним центром, єдиним органом у державі, який веде політику боротьби із злочинністю", - зазначив Рябошапка у спілкуванні із журналістами.

Нагадаємо, що Зеленський називав Рябошапку вірогідним кандидатом на цю посаду ще 23 липня. "Від самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка - крутий фахівець, я бачу його одним із претендентів", - наголосив тоді президент.

Руслан Рябошапка у минулому довгий час працював у структурах міністерства юстиції України, обіймав посаду заступника міністра юстиції України, був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада проголосувала за відставку попередника Рябошапки Юрія Луценка. За це віддали свої голоси 317 народних депутатів.

Під час своєї промови Луценко заявив, що йде з цієї посади "з гордістю". Він додав також, що розуміє, чому люди прагнуть його відставки. Люди, за його словами, очікують посадок вископосадовців. Але це, запевняє Луценко, - робота НАБУ, яке вже колишній генпрокурор назвав "імпотентним".