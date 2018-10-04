Румунія перед референдумом щодо одностатевих шлюбів

"Захистіть родини та дітей Румунії! Якщо ви не прийдете на голосування, два чоловіки зможуть усиновити чи вдочерити вашу дитину!" - гігантський плакат з таким написом нещодавно висів на фасаді будинку в центрі румунського міста Тімішоара. Однак за кілька днів він зник - його попросив зняти особисто мер міста. Атмосфера в країні напружена, у багатьох родинах, серед друзів та в офісах уже багато тижнів ведуться суперечки щодо гомосексуальності, одностатевих шлюбів та усиновлення чи удочеріння дітей одностатевими парами.

6 та 7 жовтня румуни зможуть проголосувати на референдумі щодо того, чи має конституція містити визначеня шлюбу як союзу між "чоловіком та жінкою". Поки що в основному законі використовується гендерно нейтральний термін "подружжя".

Консервативні та релігійні групи, які з 2015 року співпрацюють в рамках "Коаліції за родину", зібрали в країні з населенням 20 мільйонів осіб три мільйони підписів з вимогою до політиків змінити конституцію. Парламент та сенат значною більшістю голосів підтримали зміни до конституції - за це рішення проголосували й чимало представників опозиції. Проти голосувала лише партія-новачок "Союз за порятунок Румунії".

Паул Грігоріу: Одностатевий шлюб загрожуватиме "суспільству в цілому"

Паул Грігоріу підтримує "Коаліцію за родину"

У цивільному кодексі Румунії шлюб чітко визначений як союз між "чоловіком та жінкою". Але цього недостатньо, вважає музикант та перекладач з Бухареста, прихильник "Коаліції за родину" Паул Грігоріу. "На жаль, у Румунії сьогодні дуже легко змінити закони", - каже він у розмові з DW. Соціал-демократична партія PSD, яка править у коаліції з ліберальною ALDE, зокрема, провела суперечливу судову реформу, яка з початку 2017 року призвела до періодичних масових акцій протесту. "Якщо ж щось закріплене в конституції, то це вже так легко не змінити", - пояснює Грігоріу, який у відеорекламі "Коаліції за родину" агітує голосувати "за" на референдумі.

Під час інтерв'ю він неодноразово підкреслює, що не має нічого проти гомосексуалів. "Кожен робить те, що хоче, в своєму особистому житті, особливо в спальні, - каже він. - Але як держава визначає шлюб - це дещо інше". Легалізація одностатевих шлюбів "загрожуватиме суспільству в цілому" - наступним кроком, за його словами, буде надання одностатевим родинам дозволу на усиновлення чи удочеріння дітей. Саме про це попереджав плакат у Тімішоарі. "Чоловік та жінка схожі, але не ідентичні. Для психічно збалансованого розвитку дитина потребує обох впливів", - важає Грігоріу, який виступає проти надання одностатевим партнерам права на усиновлення чи удочеріння.

Влад Віскі: "Хвиля ненависті" проти гомосексуалів та лесбійок

ЛГБТ-активіст та директор бухарестської громадської організації MozaiQ критикує те, як перед референдумом у публічній сфері активно обговорюють гомосексуалів, що начебто хочуть "забрати" чужих дітей. MozaiQ закликає до бойкоту референдуму під гаслом "Щодо кохання не голосують: залишайтеся 6-го жовтня вдома!" Якщо явка буде нижчою за 30 відсотків тих, хто має право голосу, референдум буде оголошений недійсним. "Останнім часом кілька осіб прийшли до нас та повідомили про те, що вони зазнали на вулицях словесних або навіть фізичних нападів", - розповів Віскі DW. За його словами, перед реферндумом він спостерігає в публічній сфері "хвилю ненависті" проти гомосексуалів та лесбійок.

ЛГБТ-активіст Влад Віскі відзначає високий рівень підтримки з боку гетеросексуалів

Та водночас він відзначає також на диво високий рівень підтримки: "Багато гетеросексуалів, які досі не мали позиції щодо цієї теми, тепер підтримують нас та кажуть, що бойкотуватимуть референдум". З іншого боку, Румунська православна церква закликала вірян прийти на референдум та сказати "так", щоб унеможливти визнання одностатевих шлюбів у майбутньому. Проте ЛГБТ-спільнота в Румунії сьогодні навіть не зацікавлена у визнанні одностатевих шлюбів, які в Німеччині, наприклад, вже рік є законними, каже Віскі. За його словами, метою спільноти є закон, який дозволив би одностатевим парам реєструвати цивільні союзи.

У Німеччині такий закон був ухвалений ще в 2001 році - того ж року, коли у Румунії скасували статтю 200 кримінального кодексу - релікт комуністичної диктатури, який криміналізував гомосексуальність.

Арманд Госу: "Румунська еліта відчуває себе приниженою Брюсселем"

Чимало критиків правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії та її раніше засудженого лідера Лівіу Драгні вбачають у референдумі відволікальний маневр. Вони кажуть, що уряд хоче відвернути увагу населення від проблем із судовою реформою та поліцейського насильства проти демонстрантів під час протестів у серпні.

На думку румунського політолога та історика, співробітника Німецького товариства зовнішньої політики Арманда Госу, йдеться про значно більше. "Це антизахідний маніфест Румунії, - пояснив він DW. - Еліта, яка правила Румунією з кінця диктатури у 1989 році та має своє коріння в старій номенклатурі, відчуває себе приниженою Брюсселем".

До цієї еліти належать політики, які мають проблеми із законом, а тому зацікавлені в контролі над судами та законах про амністію. Але цьому заважає Євросоюз, причому набагато більше, ніж слабка опозиція всередині країни. "Брюссель не припиняє нагадувати про те, що румунський уряд віддаляється від верховенства права та незалежності судової влади", - каже Госу. З початку жовтня в Європарламенті обговорюють загрозливий стан верховенства права в Румунії.

Після цього референдуму Румунія взагалі може віддалитися від "Брюсселя" та "повернутися до Сходу", - попереджає політолог, - ближче до візантійсько-православної цивілізації та Росії Путіна.