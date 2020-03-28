Румунія висилає російського дипломата

Румунська влада оголосила персоною нон грата радника військового аташе посольства Росії в Бухаресті Олексія Гришаєва "за дії та активність, які йдуть урозріз із Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року". Про це в понеділок, 26 квітня, оголосило міністерство закордонних справ Румунії.

У румунському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що відповідну інформацію доведено до відома посла РФ у Бухаресті Валерія Кузьміна, якого глава МЗС Богдан Ауреску запросив до міністерства.

У свою чергу, в російському посольстві назвали це рішення румунської влади "недружнім актом, який не сприяє оздоровленню двосторонніх міждержавних відносин". У посольстві вважають, що російська сторона вживе заходів у відповідь.

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В останні тижні сім інших постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи, які є членами ЄС та НАТО, вислали російських допломатів. Зокрема, 17 квітня Чехія наказала залишити країну 18 дипломатам з РФ після того, як стало відомо про можливу причетність агентів російських агентів до вибухів на складах зброї у населеному пункті Вржбетіце у 2014 році. Тоді загинуло дві особи.

Росія у відповідь також вислала з Москви десятки дипломатів з країн-членів ЄС.

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