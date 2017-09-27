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Румунська національна меншина на території України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "румуни в Україні". В Україні проживає близько 151 тисячі румунів. Такими є дані перепису населення 2001 року. Найбільше представників румунської національної меншини – в регіонах, що межують з Румунією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.