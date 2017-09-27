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Румуни в Україні

Румунська національна меншина на території України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "румуни в Україні". В Україні проживає близько 151 тисячі румунів. Такими є дані перепису населення 2001 року. Найбільше представників румунської національної меншини – в регіонах, що межують з Румунією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європейські ЗМІ про український закон про освіту: Путін може подякувати Орбану

Європейські ЗМІ про український закон про освіту: Путін може подякувати Орбану 27.09.2017

Суперечку між Україною та Угорщиною, а також іншими європейськими партнерами не оминули увагою європейські журналісти. DW пропонує огляд коментарів європейської преси.
Румунський президент скасував візит до України через закон про освіту

Румунський президент скасував візит до України через закон про освіту 22.09.2017

Президент Румунії Клаус Йоганніс скасував візит до Києва через обмеження прав меншин новим українським законом про освіту.

Коментар: Помилка України з новим законом про освіту

Коментар: Помилка України з новим законом про освіту 15.09.2017

Порошенку варто накласти вето на новий закон про освіту. Його формулювання викликають побоювання, що мови нацменшин будуть витіснені зі шкіл України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Освітні суперечки: національні меншини проти української?

Освітні суперечки: національні меншини проти української? 11.09.2017

Ухвалений в Україні закон "Про освіту" обурив представників нацменшин України. Їх підтримали дипломатичні відомства Угорщини, Румунії і Польщі. Чому саме - розібралася кореспондентка DW.