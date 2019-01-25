Руйнівний торнадо у Гавані забрав життя трьох осіб, понад 170 травмованих

Унаслідок торнадо в Гавані загинули щонайменше три людини, понад 170 отримали поранення. Багато будинків та комунікацій у кубинській столиці пошкоджені.
Щонайменше три людини загинули та 172 постраждали внаслідок торнадо, який обрушився на кубинську столицю Гавану увечері в неділю, 27 січня. Хоча масштаби пошкоджень ще до кінця не відомі, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що вони "серйозні".
Кубинський глава держави опублікував фотографії у своєму Twitter, на яких він зображений поряд з рятувальниками, які усувають наслідки природної катастрофи.
"Наразі ми сумуємо за втратою трьох людських життів, і 172 поранених отримують допомогу", - написав Діас-Канель.
Торнадо завдав удару по західній Кубі - пориви вітру сягали 100 кілометрів на годину. Фотографи агенції AFP повідомляли, що бачили, як частини балконів відривалися від будівель. Крім того, судячи з даних місцевих ЗМІ та публікацій місцевих жителів в Twitter, пошкоджена велика кількість автомобілів на вулицях, багато жителів Гавани залишилися без електрики, у місті повалені дерева і електричні опори. Крім того, повідомляється, що частина околиць Гавани також постраждали від торнадо. Агенція AP цитує місцевих жителів Гавани, які кажуть, що після торнадо їхнє місто "виглядає немов у фільмі жахів".
Рятувальні служби наразі проводять свої операції, крім того, тривають роботи з відновлення електропостачання.
Переважна більшість загиблих внаслідок авіакатастрофи - кубинці, однак на борту також перебували громадяни Мексики і Аргентини. Троє пасажирок, яких знайшли живими, перебувають у критичному стані. (20.05.2018)
Одразу після злету поблизу Гавани упав пасажирський літак Boeing 737 з понад сотнею пасажирів на борту. За даними ЗМІ, трьох людей витягли з-під уламків і госпіталізували у критичному стані. (18.05.2018)