Руйнівний торнадо у Гавані забрав життя трьох осіб, понад 170 травмованих

Щонайменше три людини загинули та 172 постраждали внаслідок торнадо, який обрушився на кубинську столицю Гавану увечері в неділю, 27 січня. Хоча масштаби пошкоджень ще до кінця не відомі, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що вони "серйозні".

Кубинський глава держави опублікував фотографії у своєму Twitter, на яких він зображений поряд з рятувальниками, які усувають наслідки природної катастрофи.

"Наразі ми сумуємо за втратою трьох людських життів, і 172 поранених отримують допомогу", - написав Діас-Канель.

У кубинській столиці пошкоджені будівлі і комунікації

Торнадо завдав удару по західній Кубі - пориви вітру сягали 100 кілометрів на годину. Фотографи агенції AFP повідомляли, що бачили, як частини балконів відривалися від будівель. Крім того, судячи з даних місцевих ЗМІ та публікацій місцевих жителів в Twitter, пошкоджена велика кількість автомобілів на вулицях, багато жителів Гавани залишилися без електрики, у місті повалені дерева і електричні опори. Крім того, повідомляється, що частина околиць Гавани також постраждали від торнадо. Агенція AP цитує місцевих жителів Гавани, які кажуть, що після торнадо їхнє місто "виглядає немов у фільмі жахів".

Рятувальні служби наразі проводять свої операції, крім того, тривають роботи з відновлення електропостачання.