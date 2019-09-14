 Руйнівний буревій ″Ета″ досяг Куби, а потім попрямує до Флориди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Руйнівний буревій "Ета" досяг Куби, а потім попрямує до Флориди

Тропічний буревій пронісся багатьма країнами Центральної Америки, а тепер накрив Кубу. За наявними даними, жертвами стихії стало близько 200 людей. Фахівці кажуть, що сила вітру лише зростатиме.

Наслідки буревію Ета в Гондурасі

Наслідки буревію "Ета" в Гондурасі

Буревій "Ета", що вже накоїв лиха в багатьох країнах Центральної Америки, досяг Куби. Як повідомили у неділю, 8 листопада, місцеві органи влади, з багатьох регіонів країни було евакуйовано тисячі людей через небезпеку затоплення. До кубинського узбережжя буревій наблизився у статусі тропічного шторму. За даними кубинських фахівців, швидкість вітру досягала приблизно 100 кілометрів на годину. Поки що про жертви на Кубі не повідомляється, передає інформагенція AFP.

Наслідки буревію Ета в Гватемалі

Потужний вітер і зливи зруйнували та пошкодили тисячі будівель

Перед цим "Ета" вирував у низці країн Центральної Америки, де за попередніми оцінками, його жертвами стало близько 200 осіб. Коли 3 листопада він досяг Нікарагуа,то був класифікований як ураган четвертої категорії. Однак, проходячи над Нікарагуа і Гондурасом, буревій істотно послабився. Попри це викликані ним зливи й зсуви ґрунту призвели до значних руйнувань у Нікарагуа, Гватемалі, Коста-Ріці, Панамі, Сальвадорі й південній частині Мексики. Лише в Гондурасі від стихії постраждало понад 1,7 мільйона людей.

Найбільше лиха стихія завдала в Гватемалі, де, за даними влади, щонайменше 150 людей загинули і зникли безвісти.

Наслідки буревію Ета в Гватемалі

Гватемала найбільше постраждала від буревію "Ета"

У Гондурасі загинуло щонайменше 23 людини. Крім того, як мінімум 20 загиблих нарахували в Мексиці. Потужний вітер і рясні зливи знищили чи пошкодили тисячі будинків та завдали значної шкоди інфраструктурі. На пошук зниклих безвісти та надання допомоги постраждалим районам кинуто десятки тисяч людей і багато спецтехніки, в тому числі й гелікоптери.

Наслідки буревію Ета в Гватемалі

Сильні опади місцями призвели до зсувів ґрунту

Тим часом у Національному центрі ураганів США прогнозують, що після Куби "Ета" посуне в бік Флориди, знову набравши сили урагану першої категорії. У цьому американському штаті вже оголосили штормове попередження, особливо на півдні штату.

 

DW.COM

Буревій "Ханна" дійшов до Техасу

На узбережжя Техасу налетів ураган "Ханна". Територію накрили сильні дощі та шторм. Є побоювання, що ураган може викликати повені.  

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих від урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 50. Тим часом уряд острівної держави визнав 2,5 тисячі осіб зниклими безвісти.  

Жертвами урагану "Лора" у США стали щонайменше шестеро людей

Внаслідок урагану "Лора" в американському штаті Луїзіана загинули щонайменше шестеро людей, четверо з них - внаслідок падіння дерев.  

Буревій "Денніс" у Великобританії: є жертви, скасовані сотні авіарейсів

У Північному морі під час буревію потонуло двоє людей. Влада в Уельсі та Шотландії попередила, що очікуються небезпечні повені.  

Також за темою

Bahamas l Nach dem Hurrikan Dorian

На понівечені ураганом "Доріан" Багами насувається тропічний шторм 14.09.2019

Тропічний шторм "Умберто" принесе із собою сильні зливи. Він може перешкодити проведенню пошуково-рятувальних робіт на Багамах після руйнівного урагану "Доріан", застерігають метеорологи.

Bahamas Bergung von Toten nach Hurrikan Dorian

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти 11.09.2019

Кількість загиблих від урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 50. Тим часом уряд острівної держави визнав 2,5 тисячі осіб зниклими безвісти.

USA Bahamas Schäden nach dem Hurrikan Dorian in Marsh Harbour

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб 05.09.2019

Кількість загиблих унаслідок урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 20, однак уряд острівної держави побоюється, що жертв побільшає.

Реклама

Докладно

Джо Байден і Джилл Байден

Як за Байдена зміниться політика США щодо України

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп. Але як саме?  

Нова Білоруська атомна електростанція у Гродненській області

Старт БілАЕС: Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою"

Під час церемонії підключення першого енергоблоку БілАЕС до енергосистеми Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  