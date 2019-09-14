Руйнівний буревій "Ета" досяг Куби, а потім попрямує до Флориди

Тропічний буревій пронісся багатьма країнами Центральної Америки, а тепер накрив Кубу. За наявними даними, жертвами стихії стало близько 200 людей. Фахівці кажуть, що сила вітру лише зростатиме.
Буревій "Ета", що вже накоїв лиха в багатьох країнах Центральної Америки, досяг Куби. Як повідомили у неділю, 8 листопада, місцеві органи влади, з багатьох регіонів країни було евакуйовано тисячі людей через небезпеку затоплення. До кубинського узбережжя буревій наблизився у статусі тропічного шторму. За даними кубинських фахівців, швидкість вітру досягала приблизно 100 кілометрів на годину. Поки що про жертви на Кубі не повідомляється, передає інформагенція AFP.
Перед цим "Ета" вирував у низці країн Центральної Америки, де за попередніми оцінками, його жертвами стало близько 200 осіб. Коли 3 листопада він досяг Нікарагуа,то був класифікований як ураган четвертої категорії. Однак, проходячи над Нікарагуа і Гондурасом, буревій істотно послабився. Попри це викликані ним зливи й зсуви ґрунту призвели до значних руйнувань у Нікарагуа, Гватемалі, Коста-Ріці, Панамі, Сальвадорі й південній частині Мексики. Лише в Гондурасі від стихії постраждало понад 1,7 мільйона людей.
Найбільше лиха стихія завдала в Гватемалі, де, за даними влади, щонайменше 150 людей загинули і зникли безвісти.
У Гондурасі загинуло щонайменше 23 людини. Крім того, як мінімум 20 загиблих нарахували в Мексиці. Потужний вітер і рясні зливи знищили чи пошкодили тисячі будинків та завдали значної шкоди інфраструктурі. На пошук зниклих безвісти та надання допомоги постраждалим районам кинуто десятки тисяч людей і багато спецтехніки, в тому числі й гелікоптери.
Тим часом у Національному центрі ураганів США прогнозують, що після Куби "Ета" посуне в бік Флориди, знову набравши сили урагану першої категорії. У цьому американському штаті вже оголосили штормове попередження, особливо на півдні штату.
На узбережжя Техасу налетів ураган "Ханна". Територію накрили сильні дощі та шторм. Є побоювання, що ураган може викликати повені.
Кількість загиблих від урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 50. Тим часом уряд острівної держави визнав 2,5 тисячі осіб зниклими безвісти.
Внаслідок урагану "Лора" в американському штаті Луїзіана загинули щонайменше шестеро людей, четверо з них - внаслідок падіння дерев.