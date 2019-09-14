Руйнівний буревій "Ета" досяг Куби, а потім попрямує до Флориди

Буревій "Ета", що вже накоїв лиха в багатьох країнах Центральної Америки, досяг Куби. Як повідомили у неділю, 8 листопада, місцеві органи влади, з багатьох регіонів країни було евакуйовано тисячі людей через небезпеку затоплення. До кубинського узбережжя буревій наблизився у статусі тропічного шторму. За даними кубинських фахівців, швидкість вітру досягала приблизно 100 кілометрів на годину. Поки що про жертви на Кубі не повідомляється, передає інформагенція AFP.

Потужний вітер і зливи зруйнували та пошкодили тисячі будівель

Перед цим "Ета" вирував у низці країн Центральної Америки, де за попередніми оцінками, його жертвами стало близько 200 осіб. Коли 3 листопада він досяг Нікарагуа,то був класифікований як ураган четвертої категорії. Однак, проходячи над Нікарагуа і Гондурасом, буревій істотно послабився. Попри це викликані ним зливи й зсуви ґрунту призвели до значних руйнувань у Нікарагуа, Гватемалі, Коста-Ріці, Панамі, Сальвадорі й південній частині Мексики. Лише в Гондурасі від стихії постраждало понад 1,7 мільйона людей.

Найбільше лиха стихія завдала в Гватемалі, де, за даними влади, щонайменше 150 людей загинули і зникли безвісти.

Гватемала найбільше постраждала від буревію "Ета"

У Гондурасі загинуло щонайменше 23 людини. Крім того, як мінімум 20 загиблих нарахували в Мексиці. Потужний вітер і рясні зливи знищили чи пошкодили тисячі будинків та завдали значної шкоди інфраструктурі. На пошук зниклих безвісти та надання допомоги постраждалим районам кинуто десятки тисяч людей і багато спецтехніки, в тому числі й гелікоптери.

Сильні опади місцями призвели до зсувів ґрунту

Тим часом у Національному центрі ураганів США прогнозують, що після Куби "Ета" посуне в бік Флориди, знову набравши сили урагану першої категорії. У цьому американському штаті вже оголосили штормове попередження, особливо на півдні штату.