 Руді Джуліані: ″тіньовий держсекретар″ Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 22.10.2019

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Світ

Руді Джуліані: "тіньовий держсекретар" Трампа

Багато вказує на те, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа вирішував для нього зовнішньополітичні питання. Арешт двох його співробітників проливає світло на нові подробиці.

Руді Джуліані приписують роль тіньового держсекретаря Трампа

Особистому адвокату Трампа Руді Джуліані приписують роль "тіньового держсекретаря"

Мало того що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, судячи з усього, був замішаний в "українському скандалі". Тепер ще й міністерство юстиції США вирішило дистаціюватися від нього. Чиновники міністерства зустрічалися з Джуліані кілька тижнів тому, аби поговорити про справи однієї його клієнтки. На той час уже відбувалося розслідування проти двох співробітників адвоката, яких заарештували на початку жовтня за підозрою у порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Слідство у цій справі триває.

Співробітники міністерства юстиції з кримінального відділу та відділу боротби зі шахрайством, що брали участь у розмові з Джуліані, не були поінформовані про розслідування. "Вони б із ним не зустрічалися, якби вони знали", - сказав у неділю речник міністерства Пітер Карр. Для міністерства, яке зазвичай навіть віддалено не коментує поточні провадження це чіткі слова критики на адресу Джуліані.

Ляпас від міністерства юстиції припав на важкі часи як для особистого адвоката американського президента, так і для самого Дональда Трампа. Представники Демократичної партії в Конгресі США розпочали перевірку для запуску процедури імпічменту президента через те, що він, на їхню думку, намагався натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби той сприяв розслідуванню проти політичного опонента Трампа, ексвіцепрезидента країни Джо Байдена. Завдяки "українському скандалу" стало відомо, що президент Трамп доручав своєму адвокатові зовнішньополітичні справи. Є інформація з низки джерел про те, що Джуліані буцімто був чимсь на кшталт неофіційного "міністра закордонних справ".

Розмова Трампа з президентом України Зеленським стала причиною українського скандалу

Розмова Трампа з президентом України Зеленським стала причиною "українського скандалу"

Зв'язки Джуліані з Україною

Посол США при Євросоюзі Гордон Сондленд, виступаючи минулого тижня перед Когресом, сказав, що він та інші дипломати отримали вказівку звертатися до Джуліані з питань, які стосуються України. Сондленд, за його словами, був дуже "розчарований" тим, що Трамп делегував такі важливі стратегічні відносини своєму адвокатові.

У вже майже легендарній телефонній розмові із Зеленським у липні, у якій Трамп говорив про сина Джо Байдена Хантера та вимагав від українського президента розслідувати справу проти нього, йшлося і про Джуліані. "Руді дуже добре знає, в чому справа, і дуже тямущий чоловік, - сказав Трамп Зеленському, згідно з протоколом розмови. - Якби Ви могли з ним поговорити, це було б чудово".

Так само й обидва нещодавно арештовані співробітники Джуліані були замішані в "українському скандалі". Лев Парнас та Ігор Фруман, за деякою інформацією, допомагали змістити колишню посолку США в Україні Марі Йованович. Зокрема, вони через обхідні шляхи фінансово підтримували члена Конгресу, аби той був переобраний і потім допоміг скинути Йованович, яка потрапила у немилість Трампа.

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Сам Джуліані відмовляється коментувати звинувачення на адресу своїх співробітників. "Я не можу виправдовуватися в усьому, що я роблю, лише тому що мене вже вважають винним. - написав він минулого року в СМС-повідомленні до редакції газети New York Times. - Якщо я почну це робити, в моєї контори більше не буде клієнтів".

"Тіньова зовнішня політика" під проводом Джуліані

Та Джуліані опікувався для Трампа не лише Україною. Розслідування телеканалу NBC News показало, що Джуліані зустрічався на одному проросійському заході у Вірменії в жовтні 2018 з виконувачем обов'язків міністра оборони країни. А у листопаді він обговорював безпекові питання з президентом Уругваю Табаре Васкесом. У грудні ж він полетів до Бахрейну, аби віч-на-віч поговорити з королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Виглядає на те, що вони Джуліані відігравав набагато більшу роль, ніж її зазвичай має особистий адвокат президента США - навіть у випадках, які стосуються таких чутливих тем як санкції проти Ірану. Існує інформація про те, що Джуліані говорив із спецпосланцем з питань Ірану Браяном Хуком щодо того, чи не можна було б вивести з-під дії санкцій турецького торговця золотом Резу Зарраба. Зарраб мав бізнес в Ірані - Трамп же наполіг на тому, аби такий бізнес опинився під санкціями у межах його політики "максимального тиску" на Тегеран. Але позаяк Зарраб був клієнтом Джуліані, останній хотів домогтися, аби для нього зробили виняток. "Ми дуже стурбовані тим, що існує тіньова зовнішня політика, яка проводиться особистим адвокатом президента", - сказав сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі під час допиту Хука у комітеті з закордонних справ Сенату. Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter висловився на захист свого адвоката. За його словами, Джуліані - "прекрасний" чоловік та "чудовий адвокат".

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Посилання в інтернеті

Розслідування телеканалу NBC News

Аудіо й відео до теми

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Докладно

Руді Джуліані приписують роль тіньового держсекретаря Трампа

Руді Джуліані: "тіньовий держсекретар" Трампа

Особистий адвокат президента США Трампа міг вирішувати для нього зовнішньополітичні питання.  

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