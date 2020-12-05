Рудольф Джуліані захворів на COVID-19 - Трамп

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа та колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані заразився коронавірусом. Про це Трамп повідомив у Twitter в неділю, 6 грудня.

"Руді Джуліані - безумовно, найкращий мер в історії Нью-Йорка. Він невтомно працює над тим, щоб показати, що нинішні вибори явно були найбільш корумпованими в історії США. Він здав позитивний тест на китайський вірус", - написав Трамп у Twitter.

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Джуліані координує судову боротьбу Трампа

Особистий адвокат президента США опікувався координацією юридичної боротьби Дональда Трампа на підтвердження його звинувачень на адресу Демократичної партії у фальсифікації президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Втім поки що ці зусилля не принесли жодних відчутних результатів - команді чинного президента так і не вдалося навести докази, які б переконали суди у правдивості подібних закидів.

Також Джуліані шукав в Україні докази корупції сина Байдена під час його роботи на компанію Burisma та свідчення тиску обраного президента США на українську владу під час його роботи у адміністрації Барака Обами. У грудні 2019 року Джуліані навіть говорив про спробу отруїти ексгенпрокурора Віктора Шокіна через "погрози Байдена зупинити виділення мільярда доларів життєво важливої для України допомоги США".

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Байден набрав достатньо голосів виборників

Як повідомлялося, у п'ятницю, 4 грудня, штат Каліфорнія офіційно підбив підсумки виборів президента США на своїй території і присудив перемогу Джо Байдену. Таким чином він отримав 55 голосів виборників від цього штату.

Загальна кількість виборників від штатів, у яких Байдена оголосили офіційним переможцем, сягнула 279. Це дозволило Байдену подолати необхідний для перемоги бар'єр у 270 голосів, потрібних для остаточного оголошення переможцем виборів на засіданні колегії виборників 14 грудня.