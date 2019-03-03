 РПЦ частково розірве спілкування з Елладською церквою через визнання ПЦУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

РПЦ частково розірве спілкування з Елладською церквою через визнання ПЦУ

Архієреї Елладської православної церкви, котрі вирішили визнати Православну церкву України, не матимуть євхаристійного спілкування з РПЦ, кажуть у Москві.

РПЦ

РПЦ спілкуватиметься лише з тими архієреями Елладської церкви, котрі не підтримують автокефалії ПЦУ

Російська православна церква (РПЦ) вирішила частково розірвати молитовне і євхаристійне спілкування з Елладською (Грецькою) православною церквою через визнання останньою автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Відповідне рішення ухвалив у четвер, 17 жовтня, позачерговий синод РПЦ.

Як зазначається на сайті РПЦ, розрив євхаристійного спілкування стосуватиметься лише тих священнослужителів Елладської церкви, котрі підтримують визнання ПЦУ.

"Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської Церкви, які вступили або вступлять в таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань. Ми також не благословляємо вчинення паломницьких поїздок в єпархії, керовані зазначеними архієреями", - йдеться в заяві РПЦ.

DW.COM

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На решту священнослужителів Елладської церкви це рішення РПЦ не поширюватиметься.

Крім того, синод РПЦ уповноважив Московського патріарха Кирила припинити поминати предстоятеля Елладської церкви, архієпископа Афін Ієроніма, якщо той стане під час богослужінь поминати "главу одного з українських розкольницьких угруповань". Вочевидь, під останнім мається на увазі предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, 12 жовтня у ПЦУ повідомили, що позачерговий собор ієрархів Елладської православної церкви ухвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України.

Вселенський патріарх Варфоломій І назвав це рішення архієреїв Елладської церкви "історичним", цитує інформагенція KNA. За даними інформагенції, що посилається на повідомлення грецьких ЗМІ, офіційна церемонія визнання ПЦУ Грецькою православною церквою може відбутися 19 жовтня.

Раніше опитані політологи DW прогнозували, що саме Грецька церква стане першою, котра визнає автокефалію ПЦУ.

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