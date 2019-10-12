РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом, що визнав ПЦУ
РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом Феодором II, який визнав автокефалію Православної церкви України. Водночас у РПЦ заявили, що підтримуватимуть зв'язок з іншими архієреями, які не визнають ПЦУ.
Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II
У російській православній церкві заявили, що не поминатимуть імені патріарха Олександрійського Феодора II в диптихах та не матимуть "молитовного та євхаристійного спілкування з ним", повідомила пресслужба РПЦ після засідання синода російської церкви у четвер, 26 грудня.
Разом з тим, у РПЦ вирішили зберегти церковне спілкування з архієреями Олександрійської Православної Церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають автокефалію Православної церкви України. На синоді також було вирішено припинити роботу представництва Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі.
"Представництво Патріарха Московського і всієї Русі при Патріархові Олександрійському вирішено перетворити в прихід Російської Православної Церкви в Каїрі.
Парафії РПЦ, розташовані в Африці, виведені з юрисдикції Олександрійського патріархату. Вони отримали ставропігійний статус - автономної православної церковної одиниці, яка не підлягає юрисдикції місцевого ієрарха, а безпосередньо патріархові.
Нагадаємо, у листопаді Олександрійський патріархат поширив офіційне повідомлення щодо визнання томосу Вселенського патріархату про автокефалію ПЦУ. 12 жовтня стало відомо про визнання ПЦУ Елладською православною церквою. Через цей крок Російська православна церква частково розірвала спілкування із Грецькою церквою.
Дивитись відео04:07
Поділитись
Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019)
Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019)
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Рішення Вселенського патріархату
Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Нова православна церква в Україні
15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Предстоятелем став митрополит Епіфаній
Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Собор в закритому режимі
В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Не без політики
На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Незалежна й рівноправна
Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
"Велике державне питання"
У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Тисячі вірян з усієї України
На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
РПЦ розірвала відносини з Константинополем
Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).