РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом, що визнав ПЦУ

У російській православній церкві заявили, що не поминатимуть імені патріарха Олександрійського Феодора II в диптихах та не матимуть "молитовного та євхаристійного спілкування з ним", повідомила пресслужба РПЦ після засідання синода російської церкви у четвер, 26 грудня.

Разом з тим, у РПЦ вирішили зберегти церковне спілкування з архієреями Олександрійської Православної Церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають автокефалію Православної церкви України. На синоді також було вирішено припинити роботу представництва Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі.

"Представництво Патріарха Московського і всієї Русі при Патріархові Олександрійському вирішено перетворити в прихід Російської Православної Церкви в Каїрі.

Парафії РПЦ, розташовані в Африці, виведені з юрисдикції Олександрійського патріархату. Вони отримали ставропігійний статус - автономної православної церковної одиниці, яка не підлягає юрисдикції місцевого ієрарха, а безпосередньо патріархові.

Нагадаємо, у листопаді Олександрійський патріархат поширив офіційне повідомлення щодо визнання томосу Вселенського патріархату про автокефалію ПЦУ. 12 жовтня стало відомо про визнання ПЦУ Елладською православною церквою. Через цей крок Російська православна церква частково розірвала спілкування із Грецькою церквою.

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